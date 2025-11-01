Dân vùng 'rốn lũ' TP Huế vẫn bì bõm trong nước sau trận lụt lịch sử

Dân vùng 'rốn lũ' ở Huế vẫn ngâm trong nước sau trận 'đại hồng thủy'.

Đến sáng 1/11, nước trên sông Hương và sông Bồ xuống nhanh nhưng vẫn duy trì ở trên báo động 2. Nước rút, chính quyền TP Huế huy động hơn 8.000 người về địa phương để tổ chức dọn dẹp, phun khử khuẩn, ngăn dịch bệnh...để đời sống người dân sớm trở lại bình thường.

Thế nhưng, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại tổ dân phố Phú Lương A (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền cũ - nay là phường Hóa Châu, TP Huế) người dân vẫn bì bõm trong nước. Gần 1 tuần người dân nơi đây sống chung với lũ.

Nhiều người dân ở tổ dân phố Phú Lương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nước sông Bồ dâng cao vượt mức lịch sử năm 1999, nhà nào cũng bị lũ tràn vào, nhấn chìm nhiều tài sản.

Dù nước đã rút khỏi nhà nhưng hiện một số tuyến đường, ngõ xóm ở tổ dân phố Phú Lương A vẫn còn ngập sâu 40 - 50cm, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Trong khi các loại phương tiện khác muốn đi qua phải dắt bộ.

Nước rút ra đến đâu, người dân ở Phú Lương A lập tức dọn dẹp, vệ sinh đến đó để tránh bùn lắng và ô nhiễm môi trường.

Điều người dân ở tổ dân phố Phú Lương A (phường Hoá Châu) lo lắng là dự báo những ngày tới Huế sẽ tiếp tục mưa, nước sông có thể dâng trở lại khiến tình trạng ngập lụt có thể kéo dài hơn.

Ông Quách Sinh (trú Tổ dân phố Phú Lương A, phường Hoá Châu, TP Huế) cho biết, do là một trong những vùng "rốn lũ" của địa phương nên hằng năm Phú Lương A hứng chịu 4-5 trận lũ. Dù khó khăn, khổ cực nhưng người dân vẫn luôn cố gắng khắc phục hậu quả để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

"Đáng ngại nhất là nhiều nhà không có thuyền để di chuyển trong mùa lũ, các hàng quán chưa thể trở lại buôn bán hoặc thiếu nguồn hàng. Trong khi nước có nhưng chảy rất yếu, điện mất cũng nhiều ngày, máy điện thoại hết pin nên không thể gọi ra ngoài..", ông Quách Sinh lo lắng.

Người dân vùng "rốn lũ" Phú Lương A (phường Hoá Châu, TP Huế) mong muốn được các mạnh thường tâm quan tâm nhiều hơn, sớm đưa hàng cứu trợ về để hỗ trợ bà con vượt qua những ngày khó khăn này.

Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 11.573 ngôi nhà vẫn bị ngập từ 0,3- 0,7m, tập trung tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hóa Nỗ, Phú Hồ… Nhiều tuyến tỉnh lộ và khu dân cư vẫn ngập, giao thông bị chia cắt. Đường Hồ Chí Minh đoạn gần ranh giới TP Đà Nẵng hiện vẫn tắc do sạt lở đất.

Nhiều trường học trên địa bàn chưa thể tổ chức dạy và học trở lại, dù trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về việc mở cửa trường. Giáo viên, học sinh và phụ huynh vẫn tập trung dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, giặt lại chăn màn cho học sinh bán trú, chuẩn bị điều kiện an toàn trước khi đón học sinh trở lại. Tính đến chiều 31/12, toàn TP Huế có 12 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử.