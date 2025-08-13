Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với khoảng 2.300 đại biểu Quốc hội các khóa

(VTC News) -

Thông tin trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu bế mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 13/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan Quốc hội chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hữu quan để tham gia tích cực, thiết thực vào các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Trong đó, đặc biệt lưu ý cuộc gặp của Tổng Bí thư với khoảng 2.300 đại biểu Quốc hội các khóa. Lưu ý rà soát kỹ lưỡng với sự tham gia của số lượng lớn các đại biểu, đúng vào thời điểm chuẩn bị tổ chức rất nhiều các hoạt động lớn dịp 2/9; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn, chủ động và chu đáo", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động trong đề án Kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam.

Khái quát kết quả phiên họp thứ 48, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại các kỳ họp trước, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội 2 nội dung: cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho một số dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân; Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, gửi tới các vị đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngay sau phiên họp này, nhiệm vụ chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo, đặc biệt là phiên họp tháng 9 - phiên họp cao điểm cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 là hết sức nặng nề, quan trọng.

Cụ thể như: Cho ý kiến lần 2 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10; xem xét, thông qua Chương trình lập pháp 2026; cho ý kiến các dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước...; công tác chuẩn bị bầu cử và các văn bản tổ chức bầu cử; khoảng 50 dự án luật, nghị quyết quan trọng khác.

"Trường hợp các cơ quan kịp chuẩn bị, để tránh dồn quá nhiều nội dung sang phiên họp tháng 9, thì ngay cuối tháng 8 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể bố trí thêm phiên họp khác để xem xét một số nội dung nếu cơ quan trình đã gửi hồ sơ và đã được cơ quan của Quốc hội thẩm tra", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu ứng cử để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đúng tiến độ đề ra; rà soát chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm phù hợp với luật hiện hành và tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để có kế hoạch triển khai cụ thể.