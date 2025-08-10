Tổng Bí thư Tô Lâm gặp những người bạn Hàn Quốc

Khoảng 100 đại biểu là đại diện các nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam đã tham dự cuộc gặp mặt.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức và cá nhân Hàn Quốc có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng gặp lại những người bạn thân thiết là những nhà ngoại giao, nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự phát triển của Việt Nam luôn có sự hỗ trợ của Hàn Quốc, với sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, bày tỏ mong muốn, hai nước sẽ tăng cường hợp tác, đẩy mạnh liên kết giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Ở Việt Nam chúng tôi cũng có khoảng hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và đóng góp rất hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của chúng tôi. Việt Nam cũng là quốc gia có quan hệ tốt nhất với Hàn Quốc trong khối ASEAN trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu phát triển của Đất nước Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn chúng tôi mong muốn sự ủng hộ đóng góp của những người bạn Việt Nam của chúng tôi ở Hàn Quốc trên các lĩnh vực.

Tôi cũng xin bày tỏ tri ân sâu sắc về những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu cơ quan những người bạn Hàn Quốc đã dành cho chúng tôi”.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư cũng cho biết, là đất nước trải qua chiến tranh, Việt Nam hiểu rất rõ ý nghĩa của hòa bình, mong muốn hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để không chỉ vì hòa bình, ổn định của mỗi nước mà còn góp phần xây dựng khu vực phát triển, hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn sự chăm lo của những người bạn Hàn Quốc dành cho cộng đồng người Việt Nam tại đây, tri ân những nghĩa cử cao đẹp của những người bạn Hàn Quốc dành cho Việt Nam những năm qua trên nhiều lĩnh vực, đề nghị hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường giao lưu nhân dân, đóng góp cho mối quan hệ 2 nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến trao huân chương hữu nghị tặng ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam vì những đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và nhân đạo.