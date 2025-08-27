Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội các thời kỳ

(VTC News) -

Sáng 27/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 9/1/2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cuộc gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người đứng đầu Đảng ta chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển".

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc gặp mặt cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.