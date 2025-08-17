Tổng Bí thư: Sự nhân văn và gần dân là 'trái tim' của lực lượng Công an Nhân dân

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh điều này khi trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 17/8.

Khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân trong 80 năm, Tổng Bí thư khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía chân lý lớn lao: sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ Nhân dân, vì Nhân dân, dựa vào Nhân dân; "thế trận lòng dân" là nền tảng, là điểm tựa bền vững nhất; "thế trận an ninh Nhân dân" gắn chặt chẽ với "thế trận quốc phòng toàn dân" tạo thành bức trường thành bất khả xâm phạm trước mọi nguy cơ, thách thức.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 20 năm qua đã trở thành sáng kiến chính trị - xã hội giàu sức sống, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, làm cho mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi làng xóm, thôn bản, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp trở thành một "pháo đài" vững chắc về an ninh, trật tự", Tổng Bí thư nói.

Trong chiều dài lịch sử Công an Nhân dân, theo Tổng Bí thư, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Đó là những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân, những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài rò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút "đấu trí" trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong "thế giới phẳng".

"Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về", Tổng Bí thư ghi nhận.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, Tổng Bí thư cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Tổng Bí thư nhận định, cần nhanh chóng xây dựng Công an Nhân dân thật sự "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần "đi trước mở đường", "đổi mới sáng tạo".

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của Nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an Nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước tiên, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân tập tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc", đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Song song với đó, Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Công an Nhân dân cần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến.

"Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của Nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Công an Nhân dân phải chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác Công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng.

Nêu rõ việc triển khai công tác công an theo tinh thần "Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở", Tổng Bí thư lưu ý việc chủ động xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" với "xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình".

"Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền", Tổng Bí thư khẳng định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư giao cho lực lượng Công an Nhân dân là chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Đồng thời, làm tốt chính sách hậu phương công an; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ "mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ".

"Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn. Mỗi thành tựu về tăng trưởng, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực giữ bình yên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi nhà máy, mỗi lớp học...

Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ Công an vẫn in đậm; phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt, là "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.

Tổng Bí thư cho biết "lá chắn" chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. "Thanh kiếm" chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.

Từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, Tổng Bí thư cho rằng lực lượng Công an Nhân dân có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động. Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng.

"Sự liêm chính và kỷ luật là "xương sống" của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là "cơ bắp" của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là "trái tim" của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó có công an"; xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.