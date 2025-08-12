Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc và Tọa đàm về KHCN

Sáng 12/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tới dự và chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề: Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới, với sự tham dự của hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí Thư Tô Lâm nhấn mạnh, diễn đàn không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Từ đó, củng cố và nâng cao tình hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn

Sau khi thông tin những kết quả nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 giúp Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hiện Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Riêng trong hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã chuyển từ tư duy “thu hút theo chiều rộng” sang “thu hút theo chiều sâu”, có chọn lọc để đáp ứng được thực tiễn của yêu cầu phát triển, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư đánh giá cao những chia sẻ và khuyến nghị của đại diện doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho rằng, để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước, cần đặt nền tảng về phát triển khoa học công nghệ bởi đây cũng là điều Tổng Bí thư đã trực tiếp trao đổi với Ngài Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc để tiến tới coi khoa học công nghệ là trụ cột thứ 3 rất quan trọng trong hợp tác giữa 2 nước Việt Nam- Hàn Quốc:

"Tại diễn đàn này, chúng tôi cũng cam kết với các bạn, nhất là những doanh nghiệp Hàn Quốc, Chính phủ, nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn. Tất cả danh mục đầu tư định hướng chúng tôi cũng công bố rồi, khắc phục những tồn tại, tháo gỡ thủ tục, cơ chế để phát triển nhanh hơn nữa. Hôm nay các nhà doanh nghiệp của hai nước, các nhà quản lý hai nước gặp nhau để thống nhất cao với chương trình hành động, với mục tiêu của chúng ta cần phải đạt đến”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường như hiện nay, Hàn Quốc và Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở những thành quả đã đạt được mà cần phải xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Kim Min-seok khẳng định, thời gian qua, Hàn Quốc và Việt Nam đã chứng minh tiềm năng hợp tác to lớn về kinh tế và đã đến lúc hai bên cần vượt qua mô hình hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đơn giản thông thường để cùng phát triển sang các ngành mới như ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ, từ đó hình thành một hệ sinh thái hợp tác đa tầng, tận dụng tối đa các hiệu ứng cộng hưởng.

Đặc biệt, hai bên cần xây dựng một hệ thống hợp tác toàn diện về chuỗi cung ứng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà mở rộng sang các ngành năng lượng mới và Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh.

Các cơ chức năng giữa hai nước ký kết hợp tác

Cũng trong sáng nay, tới dự và phát biểu tại toạ đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong quá trình phát triển của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc, cho biết Việt Nam lựa chọn đào tạo nguồn nhân lực là chủ thể quan trọng nhất trong quá trình tiếp thu, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội cũng như quá trình phát triển của nền kinh tế.

Đặc biệt, Việt Nam cũng luôn chú trọng việc thu hút các nhân tài, nhà khoa học, trí thức cả trong và ngoài nước trong đó có Hàn Quốc đặc biệt là lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài. Việt Nam chọn đào tạo nguồn nhân lực bởi không có con người thì không thể có khoa học công nghệ.

"Dù có tiến bộ thế nào đi chăng nữa, con người vẫn là người làm chủ quan trọng nhất, phải có nguồn nhân lực về khoa học công nghệ, các nhà trường, các học viện, các viện nghiên cứu rất trân trọng các nhà khoa học từ nước ngoài, trong nước, những nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài cũng đều được rất trân trọng, rất coi trọng hợp tác quốc tế. Việt Nam cũng tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ trong nghiên cứu, đang tập trung rất khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực này”, theo Tổng Bí thư.

Quang cảnh diễn đàn.

Nhận định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, và nhu cầu chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết và cũng mở ra không gian hợp tác chưa từng có giữa các quốc gia trên thế giới trong có Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh lại một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc và khẳng định Việt Nam kiên định mở cửa sâu rộng hơn, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, thuận lợi và dựa trên các nguyên tắc pháp luật quốc tế, mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc - với tư cách là những đối tác tin cậy, tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuỗi cung ứng xanh, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển ổn định và lâu dài và mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Trước đó đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân đã dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống hai nước.

Cũng tại diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm đã diễn ra các thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, địa phương 2 nước gồm: Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc về hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới. Thành phố Hải Phòng và Công ty SK LEAVEO CO, LTD về hợp tác thúc đẩy phát triển tăng trưởng xanh tại Hải Phòng. Thành phố Hà Nội và Công ty One Law Partners (OLP) về hợp tác xây dựng Kế hoạch đầu tư và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tỉnh Khánh Hòa và Công ty SK Innovation về hợp tác phát triển Cụm Công nghiệp Năng lượng Chuyên biệt (SEIC) bao gồm đầu tư LNG tại Khánh Hoà, phát triển năng lượng phân tán (DER) và công nghiệp logistic liên quan LNG. Tỉnh Cà Mau và Công ty SK Innovation về hợp tác chiến lược phát triển Cụm Công nghiệp Năng lượng Chuyên biệt (SEIC), bao gồm Du LNG và các sáng kiến phát triển công nghiệp, nông nghiệp khu vực. Thành phố Cần Thơ và Công ty SK Innovation về hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ năng lượng sạch và đa dạng. Tỉnh Bắc Ninh và Công ty Si Flex về Hợp tác mở rộng, nâng vốn đầu tư của dự án đầu tư của Công ty Si Flex trong KI nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp gồm: Tổng Công ty Hàng hải (VIMC) và Tập đoàn HD Huyndai về hợp tác thành lập công ty liên doanh đóng mới tàu biển. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Công nghiệp nặng Hyosung về hợp tác triển khai các dự án STATCOM và thiết bị lưới điện thông minh nhằm ở thống điện Việt Nam, bao gồm cả khả năng sản xuất máy biến áp tại Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty SK Innovation; Công ty LS ECO ENERGY về Biên bản ghi nhớ Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và Công ty SK Innovation Co., Ltd và thỏa thuận hợp tác với Công ty LS ENERGY về đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất cáp cao thế tại Việt Nam phục vụ Dự án Năng lượng tái tạo. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Korean Air về hợp tác thành lập Công ty liên doanh thực hiện dịch vụ bảo dưỡng tàu bay tại Sân bay Quốc tế Long Thành và hợp tác trong vận chuyển hàng hóa. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, Al, nông nghiệp công nghệ cao, Logistics. Tập đoàn KN Holdings và Công ty Samsung C&T về hợp tác phát triển 3 dự án điện mặt trời nổi KN SRÊPÔK 3, KN IALY GIA LA KONTUM. Công ty Peridot Energy Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Entec về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nhiên liệu xanh. Công ty The Green Solutions và Công ty BIONANOKOREA về hợp tác chiến lược phát triển chuỗi giá trị Hydro xanh và Amoniac xanh tại thị trường Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty KIRA, Công ty LG CNS về hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao gồm khả năng cùng nhau đầu tư phát triển một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với công suất ban đầu từ 20-30MW, cũng như cùng vận hành và kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Huyndai Rotem về hợp tác nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Samsung C&T về hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi số tại Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn KT về hợp tác chiến lược phát triển giải pháp AI, nền tảng AX đóng góp cho chiến lược AI và chuyển đổi số của Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL - SGT); Công ty G-GROUP, Công ty ZUP; Công ty Korea Technology and Future (KTNF) về hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tạị Việt Nam. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Phù Mỹ và Công ty Eric C&C về hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ. Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công ty New Korea Trading Corp về thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công ty New Korea nhằm bao tiêu Chuỗi sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trường Hàn Quốc. Công ty Việt Phúc với Công ty MIDAS HOIDING CO., LTD về hợp tác nhằm phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến logistics lạnh, và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, dịch vụ, du lịch gồm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Nextrans; Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) về hợp tác về đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ hình thành, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Hana về phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó Hana và BIDV đóng vai trò ngân hàng thanh toán trung gian. Tổng Công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - Công ty Liên doanh Hội Chợ và triển lãm Sài Gòn, Công ty lữ hành Saigontourist và Vietnam Airlines và Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); Hana Tour; Trung tâm Hội nghị và Triển làm COEX về hợp tác phát triển dịch vụ du lịch, công nghệ số trong hoạt động vận chuyển, hàng không, dịch vụ, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc. Ngân hàng Quân đội và Công ty SK Innovation, Công ty Seojin System về cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Vinpearl và Hana tour; Công ty HKG; Công ty Marketing Highlands về hợp tác thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc. CT Group và Công ty Airbility; Công ty Imagis; Đại học Inha (Hàn Quốc) về hợp tác với Công ty Airbility xuất khẩu 5000 chiếc máy bay không người lái (UAV); với Công ty Imagis xuất khẩu 100 triệu chíp bán dẫn và với Đại học Inha (Hàn Quốc) về đào tạo, chuyển giao công nghệ về bán dẫn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phát triển EPSI và Quỹ Y tế Myongji về hợp tác phát triển, vận hành và quản lý bệnh viện dưỡng lão, nghỉ dưỡng, khu phục hồi chức năng hàng đầu tại khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc. Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học SUNGKYUNKWAN; Công ty KEPCO-KDN về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi giảng viên, triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh. Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác: Công ty Hyosung Đồng Nai, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang; Đại học Quốc gia Kyungpook, Trường kỹ thuật, Đại học Quốc gia Seoul. Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Việt Nam và Công ty SR về hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, kỹ sư và quản lý vận hành đường sắt cao tốc và hệ thống tín hiệu đường sắt đô thị. Tập đoàn FPT; Trường Đại học FPT và Đại học Gachon; Công ty Bản dẫn Abov về hợp tác đào tạo Vi mạch Bán dẫn 2+2 gắn đào tạo và doanh nghiệp; đào tạo nâng cao chất lượng nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên Vi mạch bán dẫn. Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Yeungnam về thoả thuận hợp tác (MOA) về Chương trình Liên kết đào tạo 2+2 ngành Công nghệ bán dẫn. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Chung Ang về thỏa thuận hợp tác đào tạo song bằng chương trình đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện; thiết lập mô hình đào tạo trường Hội tụ ảo Việt Nam - Hàn Quốc, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ trong công nghiệp văn hóa. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc về thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình cử nhân song bằng trong lĩnh vực kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao, tham gia đào tạo, tập huấn cho cán bộ giảng viên các khóa ngắn hạn về đường sắt tốc độ cao, tiếp nhận sinh viên (năm 1, thạc sĩ). Đại học Duy Tân và Đại học quốc gia Chungbuk về thỏa thuận hợp tác (MOA) về triển khai chương trình cử nhân song bằng và liên kết đào tạo thạc sỹ (miễn học phí cho sinh viên Đại học Duy Tân) trong các lĩnh vực công nghệ, Al, bán dẫn... và biên bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên hai trường để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong các mảng công nghệ và Al dưới sự hỗ trợ chi phí của Chính phủ Hàn Quốc.