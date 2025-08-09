Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình chính luận nghệ thuật 'Dưới cờ vinh quang'

Chương trình do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện. Tham dự chương trình tại các điểm cầu có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình tại điểm cầu Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 3 điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP.HCM), tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam, cùng hòa chung nhịp đập của 1 trái tim dân tộc.

Tại Chương trình, khán thính giả trong cả nước được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, là bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, vang lên tiếng lòng tri ân sâu nặng gửi đến những thế hệ đã cống hiến, hy sinh; là ánh sáng dẫn đường cho những bước chân của thế hệ hôm nay, để lý tưởng cách mạng không bao giờ tắt.

Đan xen giữa các bản hòa ca, hợp xướng vừa hào hùng vừa sâu lắng là những bản mashup hiện đại, những hoạt cảnh như những lát cắt sống động và những phóng sự cô đọng đã làm nổi bật lên hành trình xuyên suốt 80 năm qua, dưới lá cờ vinh quang, Đảng - Tổ quốc - Nhân dân đã đồng hành cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam trên mọi chặng đường, từ những trận đánh sinh tử bảo vệ từng tấc đất cho đến những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước; Khẳng định Quân đội ta luôn là điểm tựa niềm tin, là lá chắn vững chắc trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình tại điểm cầu Huế.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” đã tái hiện không khí lịch sử thiêng liêng, hào hùng của các mốc lịch sử: Cách mạng Tháng Tám, Ngày Độc lập 2/9/1945, không khí sục sôi của Hà Nội 60 ngày đêm đánh thực dân Pháp; ngày tiếp quản Thủ đô; kháng chiến chống Mỹ; Bối cảnh Hà Nội năm 1972; ngày giải phóng miền Nam... và cả những câu chuyện của những người chiến sỹ đã sẵn sàng hy sinh thân mình góp phần làm nên lịch sử, những người vợ, người mẹ chờ đợi người chồng, người con ra mặt trận mãi không về...đã chạm đến trái tim mỗi người.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình "Dưới cờ vinh quang” đó là một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng. Chương trình đã khơi gợi lý tưởng cách mạng, hun đúc niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tại điểm cầu thành phố Huế, tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Bộ Quốc phòng; Quân khu 4; lãnh đạo thành phố Huế, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại điểm cầu TP.HCM. (Ảnh: Ngọc Xuân)

Với hình thức kết nối trực tiếp 3 điểm cầu lịch sử: Hà Nội - Huế -TP.HCM, “Dưới cờ vinh quang” là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình được kết nối từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động.

Chương trình dệt nên bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc. Nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc trong chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” diễn ra đồng thời tại Lăng Bác (Hà Nội), Kỳ đài Huế (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP.HCM).

Sân khấu được dàn dựng ngay tại Kỳ đài, biểu tượng thiêng liêng của lịch sử đấu tranh và khát vọng độc lập của dân tộc. Ông Nguyễn Đình Đãi, Cựu chiến binh phường Phú Xuân được tham dự chương trình này cho biết, ông rất vui và cảm ơn Bộ Quốc phòng đã tổ chức chương trình này để các đồng đội của ông gặp mặt nhau tại đây. Chương trình nghệ thuật này rất hoành tráng và rất đáng tự hào.

Các đại biểu dự Chương trình.

Chương trình thu hút hàng vạn đại biểu tham dự chương trình tại 3 điểm cầu, trong đó có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, người có công với cách mạng; đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

“Điểm đặc biệt ở điểm cầu Huế có hai yếu tố. Thứ nhất về kiến trúc, lần đầu tiên thiết kế của sân khấu đã dựa hoàn toàn vào kiến trúc của Kỳ đài. Thứ hai về mặt tổ chức, trong chương trình có đoạn trường ca lịch sử sử dụng màn bắn thần công khoảng 1 phút. Với phong cách đặc trưng về thiết kế và dàn dựng, đây là một nốt nhạc lớn trong bản hòa ca rực rỡ của 3 điểm cầu”, anh Dương Quang Minh - Đạo diễn tại điểm cầu Huế cho biết.