Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác chiến lược toàn diện' vào tháng 12/2022. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 85 tỷ USD, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.