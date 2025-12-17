Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa'

Sáng 17/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật.

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Kể từ phiên họp thứ nhất đến nay, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành Trung ương nỗ lực rà soát xác định 2.088 phản ánh, kiến nghị trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật cần xử lý, tháo gỡ.

Dự kiến hết năm nay xử lý được 462/470 phản ánh, kiến nghị cần giải quyết ngay trong năm 2025 (đạt 98,3%), qua đó hoàn thành mục tiêu "Năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ điểm nghẽn do quy định pháp luật" theo Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết 66 thời gian qua đã tạo được chuyển biến rõ nét với nhiều nội dung đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, thực tiễn đang tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi việc triển khai Nghị quyết số 66 phải mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết, "đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Nêu rõ, năm 2026 là năm rất quan trọng - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với tinh thần đưa nghị quyết đi ngay vào cuộc sống, không được chậm trễ, Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung 3 việc, đó là rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV.

Khẩn trương hoàn thành các văn bản để triển khai 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành và tập trung tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn", khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển, nhất là khẩn trương xử lý dứt điểm 8 phản ánh, kiến nghị còn lại trong năm 2025.

Xử lý 317 phản ánh, kiến nghị có khó khăn, vướng mắc trong năm 2026 theo phương án, lộ trình đã được xác định; chủ động xử lý các kiến nghị, phản ánh mới phát sinh từ thực tiễn.

"Mục tiêu là phải hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống pháp luật hướng tới xác lập cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại, khoa học, hợp lý, bao quát, đầy đủ các lĩnh vực pháp luật cần điều chỉnh; đảm bảo tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, có trật tự thứ bậc, hiệu lực pháp lý rõ ràng, đặc biệt phải dễ tiếp cận đối với người dân và doanh nghiệp", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư cũng cơ bản đồng tình với các kiến nghị, giải pháp tăng cường hiệu quả hoàn thiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ; đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy TAND Tối cao, Đảng ủy VKSND Tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Nghị quyết mới trình Trung ương thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 khóa XIV.