Tổng Bí thư: 'Cái gì cũng cấm, cũng hạn chế thì làm sao giải phóng được sức dân'

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại cuộc tiếp xúc cử tri TP Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra sáng 15/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, sáng 15/12.

Tổng Bí thư cho biết, bản thân có nhiều tâm trạng khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

"Vừa mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, vừa băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới đây như thế nào để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng mà Nhân dân đang mong chờ", Tổng Bí thư nói.

Trước tiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng, xuyên suốt trong mọi thời kỳ để Tổ quốc trường tồn, phát triển bền vững là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn.

Nhiệm vụ thứ hai là phát triển đất nước. Tổng Bí thư nêu rõ chúng ta không thể chậm chân hơn nữa bởi thế giới đang đi rất nhanh, rất xa.

"Chúng ta phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, chủ động hội nhập và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó", Tổng Bí thư nói.

Và nhiệm vụ thứ 3 là tiếp tục nâng cao đời sống của Nhân dân. Theo Tổng Bí thư, đất nước có hòa bình, ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì Nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của Nhân dân.

Tổng Bí thư cho rằng, ba nhiệm vụ này phải được thực hiện đồng thời.

"Chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ, phải xem cách gì, mình đóng góp gì để thực hiện các nhiệm vụ này. Toàn dân phải có trách nhiệm, đây không phải là nhiệm vụ của riêng ai, không một cá nhân hay một tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn thành nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ với cử tri về kết quả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ 10, Tổng Bí thư cho biết, vừa qua Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc lập pháp rất lớn, có thể nói là nhiều nhất trong lịch sử.

Trong 40 ngày làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét, thông qua qua 51 luật và 39 nghị quyết, cho thấy cường độ làm việc rất lớn và yêu cầu thực tiễn đặt ra hết sức cấp bách đối với Quốc hội.

"Tôi nhiều lần đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn, trong đó điểm nghẽn lớn nhất là thể chế. Cái gì cũng cấm hết, cái gì cũng hạn chế lại thì làm sao giải phóng được sức dân, sức sản xuất, làm sao tạo ra được đồng thuận xã hội. Phải thay đổi tư duy từ chỗ 'quản mà không quản được thì cấm' sang tư duy pháp luật mang tính kiến tạo, tạo môi trường để huy động được nguồn lực của doanh nghiệp, của người dân, thậm chí của cả quốc tế", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và được thông qua với sự nhất trí 100% đại biểu Quốc hội. Đây là sự đồng thuận rất cao, bởi Hiến pháp là văn bản pháp luật có hiệu lực cao nhất, định hướng cho toàn bộ hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, mới chỉ là sửa đổi một số điều.

"Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục tổng kết Cương lĩnh; tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, 20 năm Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011. Trên cơ sở đó, sẽ đánh giá toàn diện để xem xét việc sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản hay không, và dự kiến sẽ giao nhiệm vụ này cho Quốc hội khóa XVI", Tổng Bí thư nói.

Đề cập đến kết quả của chính quyền địa phương 2 cấp sau 5 tháng đi vào hoạt động, Tổng Bí thư cho biết, mô hình này đang ổn định và thông suốt, những khó khăn vướng mắc bước đầu được nhận diện.

Các khó khăn này cũng đang được các cơ quan tập trung tháo gỡ, nhất là những vấn đề liên quan đến bố trí sắp xếp cán bộ chuyên môn, sắp xếp trụ sở, chế độ, phương tiện, chính sách, giải quyết thủ tục hành chính.

"Trung ương và Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động của xã, phường vì đây là cấp quan trọng nhất, sát với đời sống Nhân dân, giải quyết mọi vấn đề của Nhân dân

Phải làm sao để Nhân dân không phải lên tỉnh, không phải lên Trung ương. Ở Hà Nội có thể đi còn gần, nhưng những địa phương khác hàng trăm cây số, làm sao người dân có điều kiện, tất cả phải được giải quyết ở phường, xã. Cấp phường, xã phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này, không được đổ cho cấp trên", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, ở đâu dân còn ý kiến, còn khiếu nại thì phường, xã phải chịu trách nhiệm. Nếu vượt quá thẩm quyền, chính quyền các phường, xã phải báo với cấp trên, với thành phố, với Trung ương.

"Đừng có bảo ông muốn đi kiện đâu thì ông đi kiện là không được, như vậy là thiếu trách nhiệm, xã phường phải giải quyết khi nào xong thì thôi", Tổng Bí thư nói.

Trước việc cử tri phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện, lo lắng về việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sức khỏe điện tử, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội và Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân", trong đó có miễn viện phí.

Tổng Bí thư lý giải, miễn viện phí là miễn các dịch vụ y tế cơ bản trong bảo hiểm y tế và tăng mức miễn viện phí cho người dân. Định hướng sẽ phải nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm và mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

"Đây là chính sách rất nhân đạo, người khỏe giúp đỡ người yếu, người bệnh. Lúc khỏe lo lúc mình già", Tổng Bí thư nói.

Chính sách này, theo Tổng Bí thư, phải làm sao để người dân đánh giá được sức khỏe của mình "từ sớm, từ xa", nếu ung thư thì cũng phải giai đoạn đầu, rồi phòng chống được bệnh lây nhiễm.

Cho nên, chính sách y tế phải chuyển động, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, tiếp tục đầu tư bệnh viện tuyến thành phố. Bệnh nặng mới đến tuyến trên, còn khám thường xuyên là cấp cơ sở. Người dân ít nhất một năm sẽ được khám sức khỏe tổng quát một lần.

"Có những người dân 70, 80 tuổi chưa bao giờ được khám chữa bệnh một lần, chưa bao giờ được đo huyết áp... Chỉ đến khi đau không chịu được nữa mới đưa vào bệnh viện, thì muộn hết rồi", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh phải nắm được tình trạng sức khỏe của Nhân dân.

Với giáo dục, Tổng Bí thư yêu cầu TP Hà Nội đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn; tăng cường kỷ cương, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong thi cử, tuyển sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và phụ huynh.

"Đổi mới giáo dục là hành trình lâu dài, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Tôi mong Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, đi đầu trong đổi mới giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân", Tổng Bí thư bày tỏ.

Với một số dự án treo, hạ tầng số chưa đồng bộ, thông tin dự báo thiên tai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hà Nội cần phân loại, xử lý dứt điểm các dự án treo; đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, nhất là các khu nguy hiểm; đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu; hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

"Đây là những vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì thế, tôi đề nghị thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần rõ lộ trình, có người chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện trước cử tri về từng vấn đề cụ thể", Tổng Bí thư phát biểu.