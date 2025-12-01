Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: VGP)

"Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ chính là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí", Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Trong thành công chung của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Đảng ủy Chính phủ có vai trò và những đóng góp rất quan trọng trong tổ chức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong việc kiên quyết tổ chức các hoạt động thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, hội nghị cần đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, của Thủ tướng trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đại biểu đánh giá về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu cũng cần thảo luận về công tác quản lý, giám sát, thực hiện các cơ chế, chính sách quy định về công tác cán bộ; thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để nâng cao hiệu quả của công tác này; nhất là trong việc xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây lãng phí, tiêu cực", Phó Thủ tướng Thường trực đề cập.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: VGP)

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các đại biểu sẽ thảo luận về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan truyền thông, của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Để hội nghị đạt kết quả cao, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đề nghị các đại biểu phát huy tập trung, dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận, đề xuất những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.