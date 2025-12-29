Tổng Bí thư: Không đánh đổi an ninh, an toàn dữ liệu lấy tiện lợi hay tốc độ

Chiều nay (29/12) tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1. Cùng đi với Tổng Bí thư có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Được thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 25/2/2025, năm qua, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 được triển khai với tinh thần khẩn trương, làm việc liên tục “24/7”, “3 ca, 4 kíp”, không kể ngày đêm hay ngày nghỉ và đã tổ chức khai trương vào ngày 18/8/2025, vượt tiến độ 3 tháng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1.

Trung tâm đã tham mưu ban hành 4 nghị định và 4 quyết định hướng dẫn thi hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc quản trị và khai thác dữ liệu, đã hoàn thành đồng bộ lượng lớn dữ liệu về kho dữ liệu tổng hợp, bao gồm 157 triệu dữ liệu từ 16 cơ sở dữ liệu quốc gia/chuyên ngành. Đây là nguồn nguyên liệu quý giá phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trung tâm phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình cho 82 nhóm thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ công quốc gia đang được dịch chuyển và vận hành tập trung tại Trung tâm theo hướng trở thành “điểm một cửa số tập trung duy nhất”, giúp đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu sẵn có, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia đã đạt được trong xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 thời gian qua.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, 3 khó khăn lớn nhất cũng là 3 “điểm nghẽn” phải nỗ lực vượt qua, đó là các vấn đề về chất lượng dữ liệu chưa đảm bảo yêu cầu; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu chưa được triển khai đồng bộ và mức độ tự chủ về công nghệ lõi, nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1.

Chính vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Trung tâm Dữ liệu Quốc gia quán triệt, triển khai thực hiện tốt 5 định hướng lớn, trong đó cần tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu; là “bộ não” phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội.

"Đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hoá, làm sạch, quản trị dữ liệu và khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu. Phải hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong quý I/2026 kết nối các kho dữ liệu liên quan. Đảm bảo tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung”, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, cát cứ dữ liệu", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, cùng với tạo lập dữ liệu, cần đẩy nhanh việc khai thác dữ liệu, sáng tạo giá trị từ dữ liệu. Ứng dụng ngay dữ liệu để triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “điểm một cửa số duy nhất” trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; đảm bảo 100% tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong tổng số dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung nghiên cứu làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nhất là công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối và các nền tảng dữ liệu dùng chung; từng bước nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, bảo đảm chủ quyền số quốc gia.

"Phải đặt yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu ở mức cao nhất. Dữ liệu quốc gia là tài sản chiến lược, gắn liền với chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu phải là yêu cầu xuyên suốt, nghiêm ngặt, mang tính kỷ luật thép của lực lượng vũ trang; không được phép có sơ hở, không được phép chủ quan; không đánh đổi an ninh, an toàn lấy tiện lợi hay tốc độ", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu đặc biệt coi trọng yếu tố con người. Xây dựng đội ngũ cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia vừa giỏi về chuyên môn, vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân sự vận hành tại các vị trí trọng yếu, cốt lõi như Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng. Tăng cường hợp tác quốc tế và với các tập đoàn lớn để chuyển giao công nghệ cốt lõi và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ.