Khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia có quy mô hàng đầu Đông Nam Á

(VTC News) -

Chiều 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng và các đại biểu nghe giới thiệu về 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tại xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung. (Ảnh: VGP)

Theo Nghị quyết số 175/2023 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia; nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm: Trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm lưu trữ dữ liệu…

Cùng với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại đây, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm và biết cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nước, vì dân".

Theo Thủ tướng, dự án thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh của con người Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nói riêng, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt lên mạnh mẽ thể hiện "Ý chí Việt Nam - Trí tuệ Việt Nam - Khát vọng Việt Nam".

Để dự án vận hành hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

"Với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển", Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia...

Bộ Công an tổng hợp nhu cầu về hạ tầng số của bộ, ngành, địa phương, thiết kế và xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển các Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp theo trong thời gian tới (về năng lực tính toán, lưu trữ, dự phòng, quản lý...) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng năm. Đồng thời, xây dựng Đề án Khu công nghệ số tập trung về dữ liệu.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước.