Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng nay (5/2), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón.

Đúng 9h, đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón và mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự và 2 nhà lãnh đạo giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm đặc biệt, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đây là những sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng về tư duy chiến lược, đường lối phát triển và tầm nhìn dài hạn của mỗi Đảng, mỗi nước.

Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta chọn Lào là nước đầu tiên tới thăm trong nhiệm kỳ mới - chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Lào đón ngay sau Đại hội XII của bạn, và chỉ hơn một tuần sau khi ta đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chuyến công tác tại Lào lần này là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh.

Trước đó, ngay sau khi đến Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane.