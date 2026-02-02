Điện mừng của Lào và Campuchia nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(VTC News) -

Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng anh dũng và sáng tạo của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong hơn 40 năm đổi mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh và liên tục, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Campuchia gửi điện mừng Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Điện mừng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả và kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho sự nghiệp cách mạng Lào, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng Việt Nam tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng bền vững.

Trong điện mừng gửi Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế cũng như vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Campuchia bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.