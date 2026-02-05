Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay có các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phet Phomphiphak, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek, các Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phimvihane, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Khemmani Pholsena, Trưởng Ban Đối ngoại Bounleua Phandanouvong, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Bouakhong Nammavong, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùng đại diện các cơ quan, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.

Diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, là nòng cốt chiến lược định hướng tổng thể quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Lào.

Theo đó hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, phát triển của mỗi nước, duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Hai bên tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập quốc tế và những vấn đề mới mà Đại hội Đảng mỗi nước đặt ra.