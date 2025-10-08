Cận cảnh vị trí dự kiến làm Metro nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu triển khai dự án tuyến Metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Dự án do Công ty Vinspeed – thuộc Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư, với tổng chiều dài khoảng 49 km, tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng). Theo kế hoạch, tuyến Metro này dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.
Theo đề xuất, tuyến Metro Cần Giờ được thiết kế hoàn toàn trên cao, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, quận 7 cũ), đi qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng, địa bàn Nhà Bè cũ, vượt sông Soài Rạp và kết thúc tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.
Tuyến Metro dự kiến có hai ga chính là Tân Thuận và Cần Giờ, cùng một depot quy mô 39 ha phục vụ công tác vận hành, bảo trì. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến Metro ven biển đầu tiên của TP.HCM, kết nối trực tiếp khu trung tâm với khu đô thị biển trong tương lai.
Đáng chú ý, tuyến Metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ là một trong 12 tuyến đường sắt đô thị từng được quy hoạch trước khi thành phố sáp nhập. Dự án được đề xuất vận hành với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h - nhanh nhất Việt Nam hiện nay.
Nếu được phê duyệt, tuyến metro này sẽ có tốc độ cao gấp hơn 3 lần metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (110 km/h) và vượt xa tuyến Cát Linh - Hà Đông (80 km/h), giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ.
Theo đề xuất, điểm đầu tuyến Metro đặt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Lý Phục Man (Quận 7 cũ), cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 km, thuận tiện kết nối với các trục giao thông chính như Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát. Ga đầu tiên dự kiến nằm tại phường Bình Thuận (Quận 7 cũ).
Tuyến đường Rừng Sác – nơi tuyến Metro Cần Giờ được đề xuất chạy song song hiện được xem là một trong những cung đường đẹp nhất TP.HCM. Tuyến đường này dài hơn 36 km, có 6 làn xe, uốn lượn giữa rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
Nếu tuyến Metro hình thành, hành khách sẽ có trải nghiệm độc đáo khi được ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất Cần Giờ ngay trên hành trình di chuyển hiện đại, tốc độ cao.
Điểm cuối của tuyến Metro được quy hoạch tại cổng dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – khu đô thị lấn biển có quy mô gần 2.900 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD do Tập đoàn Vingroup phát triển. Khi hoàn thành, tuyến Metro tốc độ cao kết nối trực tiếp với siêu dự án này sẽ tạo ra hệ sinh thái giao thông - đô thị - du lịch đồng bộ, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho khu vực.
Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và dự án quy mô tầm cỡ được kỳ vọng sẽ đưa Cần Giờ trở thành một cực tăng trưởng mới của TP.HCM, góp phần định hình diện mạo đô thị biển hiện đại, năng động trong tương lai.
