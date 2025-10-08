Cận cảnh vị trí dự kiến làm Metro nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu triển khai dự án tuyến Metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Dự án do Công ty Vinspeed – thuộc Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư, với tổng chiều dài khoảng 49 km, tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng). Theo kế hoạch, tuyến Metro này dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.