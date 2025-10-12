Robot, UAV, công nghệ AI hội tụ về triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM liên tục ghi danh ở những vị trí cao: xếp hạng 2 cả nước về cả Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu. Đáng chú ý, TP vào Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain, cho thấy khả năng đón đầu các xu hướng công nghệ tiên tiến.