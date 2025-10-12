Robot, UAV, công nghệ AI hội tụ về triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia TP.HCM, do Sở Khoa học và Công nghệ TP chủ trì, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 quy tụ những thành tựu nổi bật nhất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Hàng trăm công nghệ “Make in Vietnam” tiêu biểu như robot, UAV, AI, chip bán dẫn, thiết bị giáo dục, thiết bị chăm sóc sức khỏe… hiện đại đang hiện diện tại đây.
Triển lãm sẽ khai mạc sáng 13/10, cùng thời điểm diễn ra phiên trù bị Đại hội. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo TP thông minh và hiện đại. Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đảng bộ TP.HCM - Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực. TP đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng giai đoạn tiếp theo. Kinh tế số đang là động lực tăng trưởng chủ yếu của TP, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025 và dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.
Trên các bảng xếp hạng uy tín, TP.HCM liên tục ghi danh ở những vị trí cao: xếp hạng 2 cả nước về cả Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu. Đáng chú ý, TP vào Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain, cho thấy khả năng đón đầu các xu hướng công nghệ tiên tiến.
Nền tảng cho những thành tựu công nghệ, sáng tạo của TP.HCM đến từ nội lực của cộng đồng doanh nghiệp, với tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt bình quân 37,8%. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến. Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh thu hút với hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT...
Thiết bị bay không người lái hiện đại được CT Group giới thiệu tại triển lãm. Đơn vị này đang nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng các giải pháp UAV và chống UAV trong 16 ngành chính bao gồm vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo, nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy...
Robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời của Đại học Quốc gia TP.HCM. Sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí lao động và giảm nguy cơ tai nạn khi làm việc ở độ cao; giảm sử dụng hóa chất và nước, bảo vệ môi trường, góp phần tăng trưởng ngành năng lượng tái tạo bằng cách tối ưu hóa sản lượng điện từ tấm pin.
Chip thu phát Beamformer băng tần Ku/Ka của Đại học Quốc gia TP.HCM có khả năng thay đổi độ lợi và độ dịch pha để tự động điều chỉnh góc thu phát tín hiệu. Chip này được ứng dụng trong các hệ thống như radar, vệ tinh, 5G/6G. Tại triển lãm, Đại học Quốc gia TP.HCM nhiều sản phẩm công nghệ phát triển theo 3 định hướng chiến lược: tự chủ công nghệ lõi, thúc đẩy tự động hóa và phát triển bền vững; minh chứng cho quyết tâm đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn, tạo ra các sản phẩm "Make in Vietnam".
Trụ sạc xe điện 30KW được phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ CMC, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam có hơn 32 năm phát triển. Tại triển lãm, CMC trưng bày và giới thiệu hệ sinh thái mở C-OpenAI với 25 công nghệ lõi Make in Vietnam, Made by CMC, bao gồm các giải pháp công nghệ nổi bật, thể hiện cam kết đồng hành cùng TP.HCM trong phát triển đổi mới sáng tạo công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi AI nhằm giải quyết bài toán về quản lý, vận hành và phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số của TP.
Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông – Becamex IDC và Unifarm. Trong khi đó, kỳ lân fintech MoMo giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến; nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI...
Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.
Một trong các giải pháp đột phá là tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. TP sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, và chip bán dẫn; đẩy nhanh việc hình thành các trung tâm dữ liệu lớn (Big Data); và thiết lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm; quản trị số và nguồn nhân lực số.
Theo ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I ngoài chương trình chính thức sẽ là một hành trình trực quan, giới thiệu những dấu ấn phát triển toàn diện của TP qua 3 không gian triển lãm đặc sắc, khẳng định rõ vai trò tiên phong của Thành phố trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Triển lãm không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Bên cạnh công nghệ, còn có khu vực triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, trưng bày hơn 300 ấn phẩm đặc sắc, phác họa hành trình chuyển đổi số, khẳng định vai trò tiên phong của ngành văn hóa - truyền thông trong sự nghiệp phát triển thành phố. Nổi bật tại khu vực triển lãm này là việc số hóa đồng bộ các bộ sách quý như "Hồ Chí Minh – Tiểu sử bằng hình", "Lịch sử Việt Nam bằng hình" và "Di sản Hồ Chí Minh" để phát hành dưới dạng sách nói, sách điện tử và ứng dụng nghe đọc thông minh.
Chiều 12/10, các công việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn tất. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Lâm Đình Thắng cùng đại diện một số sở, ngành có mặt kiểm tra, duyệt khâu cuối các hạng mục.
Trước đó, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực triển lãm khoa học - công nghệ của TP.HCM.
