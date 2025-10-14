Cấm một số tuyến đường trong 3 ngày phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội

(VTC News) -

Trong các ngày từ ngày 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10; từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16/10 và 17.

Một số tuyến đường tạm cấm phương tiện phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế các phương tiện khác hoạt động trên một số tuyến đường: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng cầu Thanh Trì: Đi theo tuyến Vành đai III trên cao và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, các phương tiện phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.