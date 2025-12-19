Toàn cảnh lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic gần 1 triệu tỷ đồng

Sáng 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025), 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng số vốn khoảng 3,4 triệu tỷ đồng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích nổi bật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị có thành tích nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tuyên bố khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án.

Trong nhóm các dự án hạ tầng đô thị được khởi công dịp này, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà).

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Điểm nhấn của dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3 ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Hà Nội.