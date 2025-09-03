Toàn cảnh lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9

Toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong cuộc duyệt binh là vũ khí chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc và được sản xuất trong nước, đánh dấu lần ra mắt tập trung của vũ khí và trang thiết bị thế hệ tiếp theo của quân đội nước này sau cuộc duyệt binh lớn mừng Quốc khánh năm 2019.