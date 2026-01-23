Toàn cảnh họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV

Trang chủ
Ngay sau lễ bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã tham dự họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc tại họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.
