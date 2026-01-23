Trang chủ
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Các Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh TTXVN)
Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)
