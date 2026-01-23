Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Facebook
Twitter
Zalo
Copy
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thuỷ Nguyên)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.
Ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.
Ông Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
Bình luận