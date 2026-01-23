Trực tiếp: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Ngay sau lễ bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã tham dự họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV (Ảnh: Phạm Thành)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn thông tin có hơn 700 phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đưa tin tại cuộc họp báo quốc tế.

“Đại hội XIV đã hoàn thành tất cả nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn thông tin tại cuộc họp báo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV (Ảnh: Quang Tùng)

Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, tốt đẹp

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, tốt đẹp.

Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng cộng sản Việt Nam; dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam". Tổng Bí thư tóm tắt những "từ khóa" của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển - Trách nhiệm - Trí tuê - Tâm huyết - Khoa học - Vì dân - tự chủ chiến lược - tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Thống nhất cao và tập trung lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV của Đảng thống nhất cao và tập trung lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trung ương khóa mới đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

"Đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào các phóng viên tại cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đảng XIV (Ảnh: Phạm Thành)

14h cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức phiên bế mạc. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Trước đó, tối 22/1, danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được công bố với 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 109 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tái đắc cử và 71 người tham gia lần đầu. Trong nhóm dự khuyết khóa trước, có 11 người được bầu lên chính thức và 4 người tiếp tục giữ vai trò dự khuyết.

Đại hội XIV của Đảng bầu Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

