Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp. Toàn thể Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao khi thông qua Nghị quyết Đại hội. Trong đó, Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; đặc biệt là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN. Đại hội đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đó là tăng trưởng kinh tế đạt hai con số từ 10 - 10,5%; thu ngân sách sẽ tăng 50%; thu nhập bình quân đầu người đến 2030 đạt trên 94 triệu đồng; đến năm 2030 toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo…