Tây Ninh sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Chiều 8/10, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh cơ sở 2 (phường Tân Ninh), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên trù bị.
Tham dự phiên trù bị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng 447/448 đại biểu đại diện cho hơn 94 ngàn đảng viên trong toàn tỉnh.
Đoàn đại biểu tham quan khu vực triển lãm trước khi khai mạc phiên trù bị.
Tại phiên trù bị, Đại hội báo cáo tình hình đại biểu dự; giới thiệu chủ tọa và thư ký; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội và hướng dẫn một số nội dung cho đại biểu dự Đại hội.
Chủ đề Đại hội là xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại phiên trù bị.
447 đại biểu đại diện cho hơn 94 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh tham dự phiên trù bị.
Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10/10/2025).
Đại hội tập trung với 2 nội dung chính và không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất từ ngày 1/7/2025, mở ra dấu mốc cho một chặng đường phát triển mới, toàn diện và bền vững.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh thông báo không nhận hoa chúc mừng từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, nhằm phát huy tối đa nguồn lực phục vụ lợi ích chung.
