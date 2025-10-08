Tây Ninh sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đại hội tập trung với 2 nội dung chính và không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất từ ngày 1/7/2025, mở ra dấu mốc cho một chặng đường phát triển mới, toàn diện và bền vững.