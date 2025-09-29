Tây Ninh mới: 'Miền đất hứa' của bất động sản vùng ven phía Tây TP.HCM

(VTC News) -

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đối mặt với quỹ đất khan hiếm, giá nhà tăng cao và làn sóng giãn dân ngày càng mạnh, các khu vực vùng ven đang nổi lên như những "ngôi sao sáng" thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ. Nổi bật nhất phải kể đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) được xem là “miền đất hứa” với lợi thế hạ tầng, công nghiệp và vị trí chiến lược kết nối trực tiếp TP.HCM với các đô thị trọng điểm vùng Tây Nam Bộ và Tây Ninh.

Tâm điểm hội tụ hạ tầng – công nghiệp – đô thị

Đức Lập (Tây Ninh), cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành “miền đất hứa” mới của bất động sản vùng ven. Nơi đây hội tụ bộ ba yếu tố "vàng" hiếm có: Hạ tầng giao thông đồng bộ công nghiệp phát triển sôi động, cùng xu hướng giãn dân – đô thị hóa ngày càng rõ nét.

Hạ tầng giao thông – "Xương sống" kết nối và gia tăng giá trị, Đức Lập hưởng lợi tối đa từ mạng lưới hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ. Các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 22, ĐT 823D, N2, ĐT 824, Vành đai 3-4, cao tốc TP.HCM – Trung Lương và các tuyến metro sắp hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn vài chục phút mà còn biến khu vực thành "cầu nối vàng" giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Hãy tưởng tượng: Chỉ trong tích tắc, bạn có thể từ trung tâm sầm uất TP.HCM di chuyển đến một không gian xanh mát, đầy tiềm năng – đây chính là yếu tố then chốt đẩy giá bất động sản tại Đức Lập, Tây Ninh mới tăng trưởng ổn định, vượt trội so với các khu vực khác.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp Tây Ninh - TP.HCM rút ngắn kết nối và gia tăng giá trị bất động sản bền vững.

Bên cạnh hạ tầng, Đức Lập đang chứng kiến sự bùng nổ của các khu – cụm công nghiệp quy mô lớn, với tỷ lệ lấp đầy cao kỷ lục, hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động đổ về đây, tạo nên nhu cầu khổng lồ về nhà ở, dịch vụ và tiện ích. Làn sóng di cư này thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư từ TP.HCM và các tỉnh lân cận, đưa Đức Lập trở thành “điểm đến an cư mới” lý tưởng.

So với giá nhà "trên trời" tại trung tâm TP.HCM, mặt bằng giá tại đây vẫn còn "mềm" đáng kinh ngạc – một cơ hội vàng cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực, với biên độ tăng trưởng ổn định qua các năm, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và rủi ro thấp.

Trong khi TP.HCM đang "ngộp thở" với quỹ đất cạn kiệt, Đức Lập nổi lên như một lựa chọn chiến lược, nơi tiềm năng tăng giá không chỉ dựa vào xu hướng mà còn được hậu thuẫn bởi dữ liệu thực tế: Giá đất nền và nhà phố tại đây đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế là thị trường bền vững, giàu triển vọng nhất phía Nam.

An Huy Mỹ Việt – “lá cờ tiên phong” tại xã Đức Lập huyện Tây Ninh mới

Nếu hạ tầng và công nghiệp được ví như hai động lực đưa Đức Lập trở thành điểm đến mới của thị trường, thì sự xuất hiện của An Huy Mỹ Việt chính là “cú hích” mở đường cho diện mạo đô thị nơi đây. Với quyết định duyệt Đồ án quy hoạch hơn 115ha, dự án không chỉ đơn thuần cung cấp quỹ đất ở, mà còn kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu – nơi cư dân vừa an cư, vừa tận hưởng hệ sinh thái tiện ích toàn diện.

Dự án An Huy Mỹ Việt được ví như “lá cờ tiên phong” tại Đức Lập. (Tây Ninh)

Điểm nhấn đầu tiên của An Huy Mỹ Việt nằm ở tầm nhìn tiên phong: chọn Đức Hòa, Long An (nay là xã Đức Lập huyện Tây Ninh) làm “đất dụng võ” ngay từ khi khu vực còn sơ khai. Quyết định này cho thấy sự nhạy bén của chủ đầu tư trong việc đón đầu xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường bất động sản phía Tây TP.HCM.

Điểm nhấn thứ hai chính là hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ và hiện đại. Toàn bộ dự án được đầu tư hệ thống đường nội bộ rộng từ 16,5m – 36m, giúp giao thông thông suốt, kết nối dễ dàng.

Cùng với đó là hệ thống điện ngầm an toàn, nguồn nước sạch từ thủy cục đảm bảo chất lượng sinh hoạt, và hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường – tất cả tạo nên nền tảng bền vững cho một không gian sống văn minh, hiện đại. Giai đoạn đầu triển khai 60ha dự án sẽ cung cấp khoảng 2.250 sản phẩm đa dạng, đi kèm hệ tiện ích toàn diện từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện đến công viên xanh.

Công trình di sản Chùa Một Cột tại Khu đô thị An Huy Mỹ Việt.

Đặc biệt, nằm tại trái tim khu đô thị An Huy Mỹ Việt, Công viên Di sản rộng hơn 6ha với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng được thiết kế độc đáo theo hình dáng bản đồ Việt Nam. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là biểu tượng văn hóa khi tái hiện những công trình di tích nổi tiếng trải dài khắp ba miền đất nước – từ Chùa Một Cột, Cổng Ngọ Môn Huế, Tháp Bà Ponagar Nha Trang cho đến Nhà Rông Tây Nguyên và Chợ Bến Thành.

Bên cạnh đó, không gian cảnh quan kết hợp hồ nước sinh thái rộng 15,5ha, khu café – nhà hàng ven hồ và các tiện ích vui chơi – thể thao tạo nên điểm hẹn lý tưởng cho cư dân. Với sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng, Công viên Di sản không chỉ nâng tầm giá trị dự án, mà còn khẳng định bản sắc riêng, kiến tạo một phong cách sống xanh – văn minh – giàu trải nghiệm.

Điểm nhấn thứ ba nằm ở nền tảng pháp lý minh bạch và uy tín chủ đầu tư. An Huy Mỹ Việt được triển khai trên hồ sơ rõ ràng, đảm bảo tính thanh khoản và sự an tâm cho khách hàng. Cộng hưởng cùng uy tín An Huy Group – doanh nghiệp có 23 năm kinh nghiệm – dự án càng khẳng định vị thế “lá cờ tiên phong”, tạo niềm tin vững chắc và sức hút bền lâu trên thị trường.

Dự án An Huy Mỹ Việt có tầm nhìn tiên phong, quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch.

An Huy Mỹ Việt không chỉ mở ra một khu đô thị mới tại xã Đức Lập huyện Tây Ninh mới, mà còn khởi đầu cho hành trình kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại ở vùng ven phía Tây TP.HCM.

Với tầm nhìn tiên phong, quy hoạch bài bản và nền tảng bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng phát triển của Tây Ninh mới trong thập kỷ tới – khẳng định vị thế Đức Lập như “miền đất hứa” của bất động sản phía Nam.