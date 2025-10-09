Tây Ninh phấn đấu đến 2030 là trung tâm kết nối chiến lược Đông Nam Bộ và ĐBSCL

(VTC News) -

Sáng nay 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 447 đại biểu đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, đại hội mang dấu mốc lịch sử trọng đại. Là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Việc hợp nhất tỉnh mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, tiêu biểu cho tinh thần “trung dũng, kiên cường” trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

Là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu khai mạc.

Năm năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

"Thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh. Đưa tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Văn Quyết nói.

Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ ra những thành tựu cơ bản đã đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới.

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 là trung tâm kết nối chiến lược Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội lần này là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

"Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Bí thư Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.