Toàn cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào sáng nay.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá: "Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung 'xương sống' liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống thực của Nhân dân".
Hội nghị Trung ương 13 đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.
Khái quát những kết quả chính, Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.
Trung ương thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026 và tài chính - ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.
Hội nghị xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Trung ương cũng thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo".
Cũng tại Hội nghị lần thứ 13, Tổng Bí thư cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác các bộ theo thẩm quyền.
Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13.
Tổng Bí thư đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.
