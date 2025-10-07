Trung ương cho ý kiến về thời gian và nội dung Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6/10, bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 13. (Ảnh: VGP)

Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Chiều cùng ngày, các nội dung này tiếp tục được Trung ương bàn thảo trong phiên thảo luận tại hội trường, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.