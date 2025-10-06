Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
