Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thêm 4 uỷ viên

(VTC News) -

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Trung ương thảo luận tại hội trường về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương cũng đồng thời bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.