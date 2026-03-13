Tình trạng Vũ Cát Tường sau khi cấp cứu

Tối 13/3, Vũ Cát Tường thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại. Ca sĩ cho biết sức khỏe của bản thân đã khá hơn.

Giọng ca Vết mưa viết: “Hiện tại sức khỏe của Tường đã đỡ hơn hôm qua một xíu và vẫn đang được bác sĩ theo dõi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả vì đã quan tâm và gửi thật nhiều yêu thương. Tường biết có nhiều bạn đã cất công mua vé, chuẩn bị mọi thứ để chờ đón Tường cùng các anh trai. Vậy mà Tường lại không thể có mặt trong tình huống bất khả kháng này. Tường xin lỗi mọi người nhiều lắm. Đợi khỏe lại, tôi hứa sẽ bù đắp thật nhiều cho các bạn”.

Giọng ca Vết mưa đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ảnh: FM Vu Cat Tuong Official Fanpage.

Theo Vũ Cát Tường, thời gian tới, ca sĩ tập trung điều trị để hồi phục sức khỏe nên không thể tham gia đêm nhạc Anh trai “say hi” tại Sân vận động Mỹ Đình vào 16/3.

Một ngày trước, công ty quản lý thông báo giọng ca sinh năm 1992 nhập viện. Thời điểm đó, công ty cho biết ca sĩ đang được bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe tại bệnh viện. Ê-kíp xin lỗi vì ca sĩ không thể tham gia đêm nhạc tại Hà Nội.

Thời gian qua, Vũ Cát Tường tham gia Anh trai “say hi” mùa 2. Ca sĩ luôn là nhân tố nổi bật nhờ giọng hát đẹp, nội lực và đặc biệt khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, dẫn dắt đội nhóm. Trong đêm chung kết, nghệ sĩ này là một trong 5 người giành chiến thắng.