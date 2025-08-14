Ngoại hình Vũ Cát Tường thay đổi thế nào sau 12 năm hoạt động nghệ thuật?

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Vũ Cát Tường đã tích cực tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật. Cô để kiểu tóc dài mái chéo, có lúc buộc cao và diện những trang phục khoe được nét đẹp hồn nhiên, trong trẻo.
Khi tham gia "Giọng hát Việt 2013", Vũ Cát Tường đã cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi đơn giản và cá tính. Ngoài phong cách khác lạ, ca sĩ gây chú ý với chất giọng cao, âm vực rộng.
Giọng hát được nhận xét là có màu sắc phi giới tính giúp Vũ Cát Tường giành được vị trí Á quân của cuộc thi. Thời điểm này, cô được khán giả đặt biệt danh khá dễ thương là “Mèo đầu nấm”.
Sau thành công từ "Giọng hát Việt", Vũ Cát Tường tiếp tục phát triển hình ảnh mạnh mẽ trong những bộ đồ vest, áo phông phóng khoáng và dần “đóng đinh” với mái tóc tomboy.
Ngồi ghế huấn luyện viên tại "Giọng hát Việt nhí 2017", Vũ Cát Tường vẫn trung thành với phong cách lịch lãm. Hình ảnh cá tính nhưng vẫn có nét dịu dàng của Vũ Cát Tường được khán giả yêu mến.
Mặc dù vậy, không ít lần Vũ Cát Tường xuất hiện với hình ảnh nữ tính hơn khi mặc váy. Ca sĩ thậm chí còn đội tóc giả, trang điểm đậm khi xuất hiện trong MV của mình.
Năm 2019 khi ra mắt album “Inner Me”, ca sĩ "chơi lớn" khi chia sẻ những bức ảnh hờ hững khoe lưng trần hay diện mốt không nội y kiểu nam tính.
Những năm qua, Vũ Cát Tường được nhận xét là thăng hạng cả về ăn mặc lẫn ngoại hình. Cô không bị “lạc” sang những phong cách khác, giản đơn, tinh tế nhưng vẫn nổi bật.
Tháng 7/2022, Vũ Cát Tường thừa nhận giới tính thật khi tiết lộ yêu con gái. Ca sĩ nói muốn được sống đúng với mình trước tuổi 30.
Giọng ca sinh năm 1992 ngày càng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cuốn hút. Hình ảnh của Vũ Cát Tường hiện tại nhận được phản hồi tích cực của khán giả.
Từ cô gái khép kín, Vũ Cát Tường trở nên tự tin và "lột xác" hoàn toàn trong phong cách.
Tháng 2/2025, Vũ Cát Tường tổ chức lễ thành đôi với bạn gái tên Thu Trang (Bí Đỏ). Cả 2 có khoảng thời gian 5 năm hẹn hò trước khi về chung nhà. Ngoại hình của Vũ Cát Tường cũng được khen ngày càng bảnh bao, phong độ.
Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong danh sách 30 nam nghệ sĩ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2 nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài những tranh cãi, một số người hâm mộ vẫn bênh vực khi cho rằng ca sĩ sẽ đem đến một màu sắc đặc biệt cho chương trình.
