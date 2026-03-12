(VTC News) -

Chiều 12/3, công ty quản lý của Vũ Cát Tường thông báo ca sĩ vừa phải nhập viện cấp cứu và đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe theo chỉ định chuyên môn.

Vì lý do này, Vũ Cát Tường sẽ không thể tham gia concert của chương trình Anh trai say hi dự kiến vào ngày 16/3 tới.

Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu gấp.

Theo đại diện nghệ sĩ, trong những ngày qua Vũ Cát Tường vẫn tích cực chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình và rất háo hức được gặp gỡ khán giả tại concert. Tuy nhiên, việc phải nhập viện theo dõi sức khỏe đã khiến toàn bộ kế hoạch buộc phải thay đổi ngay sát thời điểm chương trình diễn ra. Đại diện Vũ Cát Tường cũng gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất chương trình và khán giả vì không thể góp mặt trong một sự kiện âm nhạc quan trọng.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992 tại An Giang, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, ca sĩ từng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kỹ thuật Y sinh tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Vũ Cát Tường được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt mùa thứ hai vào năm 2013. Ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp, Vũ Cát Tường gây chú ý khi tự sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như Vết Mưa hay Yêu Xa.

Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng nhạc Việt.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Vũ Cát Tường liên tục thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ pop, R&B cho đến electronic. Các album như Giải Mã, Stardom hay Inner Me cho thấy rõ quá trình chuyển mình trong âm nhạc.

Bên cạnh hoạt động sáng tác và biểu diễn, Vũ Cát Tường còn tham gia nhiều chương trình truyền hình với vai trò huấn luyện viên và giám khảo, góp phần phát hiện và đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Tại mùa thứ hai của chương trình Anh trai say hi, Vũ Cát Tường được xem là một trong những nhân tố đặc biệt. Kết thúc chương trình, Vũ Cát Tường lọt vào Top 5 chung cuộc cùng các nghệ sĩ Negav, B Ray, buitruonglinh và Sơn.K. Thành tích này tiếp tục củng cố vị trí của Vũ Cát Tường trong nhóm nghệ sĩ có chuyên môn nổi bật của Vpop.