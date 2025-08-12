Tình trạng sức khỏe 11 nạn nhân vụ Phó bí thư xã lái ô tô đâm vào đám đông

Sáng 12/8, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên (tỉnh Lào Cai) thông tin về tình trạng sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tối 11/8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Các nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm các nạn nhân vụ tai nạn.

Tình trạng của 11 nạn nhân bị thương như sau:

Siều Thị Thanh (28 tuổi) – chấn thương cột sống, gãy xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Ngô Thị Hóa (29 tuổi) – gãy xương sườn, đụng dập phổi phải, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Thúy Hường (22 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Hoàng Thị The (37 tuổi) – đa chấn thương, gãy xương vai, cánh tay và xương sườn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Mai Thị Huế (28 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ II vùng lưng, vai trái, gáy (8%), đang sốc bỏng.

Hoàng Thị Tuyết Như (7 tuổi) – tổn thương nông vùng đầu.

Mai Anh Tú (3 tuổi, 2 tháng) – đa tổn thương vùng cổ chân, bàn chân.

Lò Văn Hiếu (8 tuổi) – đụng dập lồng ngực, gãy xương đòn, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Siều Văn Dũng (11 tuổi) – gãy xương đùi trái, chuyển BVĐK số 1 Lào Cai.

Lò Văn Khánh (7 tuổi) – bỏng nhiệt ướt độ I vùng lưng, vai trái, gáy (2%), đang sốc bỏng.

Vũ Văn Thành (40 tuổi) – đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sáng 12/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ôtô Toyota Fortuner biển xanh 21C-19xx trong tình trạng có nồng độ cồn 0,286 mg/l khí thở, mất lái, tông vào đám đông. Vụ việc khiến cháu P.D.K (SN 2017) tử vong, 11 người bị thương.

Ngay trong sáng 12/8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn tối 11/8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

Thường trực tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin.