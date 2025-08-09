Thủ tướng: Ngày 19/8 phải hoàn thành Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8/2025, phải hoàn thành Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại vị trí cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, vị trí cột VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ. Đây là những vị trí cột có khối lượng thi công lớn, phức tạp, ví như cột VT369 là một trong 2 cột vượt sông Lô (cùng với cột VT370), cao 130m, tổng khối lượng khoảng 360 tấn/cột.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thăm, tặng quà, Thủ tướng động viên các kỹ sư, công nhân "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm ngày làm đêm, tranh thủ thời tiết tốt để triển khai những hạng mục còn lại; đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay.

Ngay tại công trường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công như dựng lán trại dã chiến hỗ trợ anh em công nhân thi công trong mọi điều kiện thời tiết; hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ việc kéo dây...

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Sau khi kiểm tra các vị trí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị liên quan về tiến độ thi công Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đối với Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trong phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành dự án này càng sớm thì càng có lợi, góp phần truyền tải các nguồn điện ở phía Bắc để phát lên lưới điện quốc gia, góp phần nâng cao khả năng cung ứng điện.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết tâm cao rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, tập trung rồi thì tập trung hơn nữa, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị liên quan về tiến độ thi công Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Về mục tiêu đến 19/8/2025 phải hoàn thành Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Thủ tướng nhấn mạnh, công việc rất nhiều, thời gian còn rất ít, vì vậy phải có cách tổ chức thực hiện. Thủ tướng yêu cầu thành lập "Tổ chỉ huy tiền phương" để điều phối, chỉ huy công việc, tinh thần là phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, xử lý các công việc, điều phối các lực lượng.

Biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị, nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm đời sống vật chất cho nhân dân địa phương, phải di dời, nhường phần đất cho dự án; đảm bảo người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, cần quan tâm dựng lán trại để lực lượng thi công ăn ở tại chỗ. Do đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Quân đội dựng lán trại, hỗ trợ ăn ở, phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ", "Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu". Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, hoàn nguyên công trình...

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương phải tích cực vào cuộc, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".