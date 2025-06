Công an Hà Nội tìm bị hại vụ nhận tiền 'chạy' biên chế, xin vào trường công an

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Theo Công an Hà Nội, nội dung vụ án là nhận tiền hứa hẹn xin biên chế vào ngành công an và xin học vào trường công an trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, liên quan Bùi Thị Huyền Như (SN 1960; trú ở ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân) cùng Đào Thị Khuyên (SN 1962; xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội; nơi ở hiện nay: tổ 4 phường Hợp Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Đào Thị Khuyên - người liên quan vụ án.

Quá trình điều tra vụ án đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới xác định và làm việc được với một số người bị hại trong tổng số 44 bị hại theo danh sách Bùi Thị Huyền Như cung cấp, các bị hại còn lại hiện Cơ quan điều tra chưa xác minh, làm việc được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là người bị hại hoặc người nhà của người bị hại trong vụ án trên liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội - Số 2 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội để phục vụ điều tra vụ án hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984320686.