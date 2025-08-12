Lào Cai ra công điện khẩn sau vụ phó bí thư xã uống rượu lái xe tông chết người

(VTC News) -

Ngày 12/8, UBND tỉnh Lào Cai ra công điện khẩn yêu cầu tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn nghiêm túc thực hiện quy định “đã uống rượu, bia – không lái xe” và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa chấp hành, thậm chí điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ và niềm tin của người dân.

Điển hình là vụ việc tại xã Phong Dụ Thượng tối 11/8 làm một người chết và 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể chính trị – xã hội, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến ngay tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có nồng độ cồn.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, trước, trong và sau thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với cán bộ, đảng viên, gắn với phong trào “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 11/8, tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng diễn ra chương trình văn nghệ thu hút đông đảo người dân đến xem.

Khoảng 20h30, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã lái ô tô di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ trên.

Trong quá trình di chuyển, ông Mạnh gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hoá thôn Làng Chạng khiến cháu bé 8 tuổi tử vong, 10 người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.