70mai trình làng camera hành trình A510 4G thế hệ mới tại EMMA Việt Nam 2024

(VTC News) -

70mai Việt Nam trưng bày hàng loạt sản phẩm camera hành trình 70mai cao cấp ứng dụng công nghệ AI, 4G hiện đại nhất như Omni X200, A810 4K HDR,… tại sự kiện EMMA Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 20 - 22/6 tại Hall B, Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC Quận 7, TP.HCM.

Đặc biệt, 70mai giới thiệu ra mắt camera hành trình 70mai A510 được phát triển từ sản phẩm đình đám A500S. A510 có khả năng ghi hình 2 kênh siêu nét với cảm biến hình ảnh Sony STARVIS 2 cùng HDR, kết nối 4G giám sát đỗ xe từ xa.

Nâng cao chất lượng hình ảnh với công nghệ mới

70mai A510 được trang bị cảm biến hình ảnh Sony STARVIS 2 IMX675 tiên tiến, tốc độ khung hình cao 60FPS, độ ổn định được cải thiện và đảm bảo được hiệu suất liền mạch trên đường, mang lại hình ảnh 1944P 5 megapixel tuyệt đẹp, vượt trội đến từng chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.

Camera A510 với thuật toán 70mai Night Owl Vision™ độc quyền của 70mai cho phép nhận diện hình dạng, màu sắc đối tượng ngay cả trong điều kiện tối và thu được thông tin cần thiết một cách chính xác.

Ghi hình 2 kênh toàn diện, bổ sung HDR quay video sắc nét

70mai A510 tích hợp ghi hình kênh đôi với tùy chọn camera sau RC11 1080P hoặc RC12 1080P HDR hoặc camera trong để ghi toàn bộ cabin.

Công nghệ HDR kết hợp với thuật toán MaiColor Vivid+ Solution™ độc quyền cho phép A510 ghi lại các chi tiết một cách rõ ràng, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu vào ban đêm, ánh sáng chói hoặc ra khỏi đường hầm.

Chế độ PiP trên 70mai A510 còn cho phép người dùng xem hai kênh trước sau cùng lúc trên một màn hình và cung cấp góc nhìn tổng quan toàn diện trong suốt quá trình lái xe.

Tính năng hiện đại - Nâng cao trải nghiệm người dùng

Ngoài chất lượng ghi hình sắc nét, 70mai còn chú trọng đến nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua phát triển hàng loạt các tính năng hiện đại trên A510 như:

Giám sát đỗ xe 24H

Ở chế độ đỗ xe, cảm biến G tích hợp trên 70mai A510 sẽ tự động phát hiện va chạm và kích hoạt tự động ghi lại Video, lưu vào thư mục riêng. Cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiện trường vụ việc (để sử dụng tính năng này, người dùng cần lắp thêm bộ Hardwire kit 70mai UP03/UP04 được bán riêng).

Tùy chọn kết nối 4G

Với tùy chọn kết nối 4G (lắp thêm bộ hardwire kit 4G UP04), người dùng có thể giám sát đỗ xe trực tuyến từ xa, nhận thông báo tức thì trên điện thoại di động và theo dõi các tuyến đường theo thời gian thực, giúp bạn luôn được thông báo về vị trí và sự an toàn của ô tô.

Tích hợp GPS

Cùng với GPS tích hợp, A510 giúp theo dõi lộ trình xe di chuyển, cung cấp dữ liệu chuyến đi theo thời gian thực. Người lái có thể dễ dàng xem chi tiết thông qua ứng dụng.

● Dữ liệu chuyến đi theo thời gian thực: Trình bày chi tiết chuyến đi gồm tốc độ, thời gian và tọa độ chính xác. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, chức năng này giúp việc xác định chính xác vị trí, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu bảo hiểm hoặc báo cáo của cảnh sát

● Theo dõi lộ trình có hỗ trợ GPS: Camera hành trình tự động ghi lại lộ trình để dễ dàng xem lại trong ứng dụng 70mai, cung cấp bằng chứng chắc chắn về việc di chuyển và hỗ trợ tối ưu hoá về lộ trình.

Hệ thống an toàn ADAS

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS được trang bị trên A510 sẽ phát hiện các vấn đề an toàn tiềm ẩn như: chệch làn đường, va chạm phía trước, khởi động xe phía trước và cảnh báo bằng giọng nói tiếng Việt theo thời gian thực. Các chức năng của ADAS góp phần nâng cao mức độ nhận biết, đảm bảo trải nghiệm lái xe an toàn và tự tin.

Ba chế độ ghi hình thông minh

A510 ghi hình với 3 chế độ gồm: ghi hình khẩn cấp kích hoạt quay video trước 5s và tiếp tục ghi trong 25s; ghi hình timelapse nén video 30 phút thành 1 phút, tiết kiệm dung lượng thẻ nhớ; ghi hình vòng lặp ghi đè các tệp cũ nhất, đảm bảo ghi hình không bị gián đoạn.

70mai A510 với loạt nâng cấp đáng giá cả về tính năng và chất lượng hình ảnh đồng thời có mức giá bán “hợp ví” hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường camera hành trình tại Việt Nam thời gian tới.

Auto Châu Á - 70mai Việt Nam hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng tham gia trải nghiệm sản phẩm camera hành trình 70mai A510 4G mới nhất cũng như các dòng sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp khác của 70mai tại sự kiện EMMA Việt Nam 2024.

● Gian hàng: BH40-BH41

● Thời gian: 03 ngày, từ 20-22/06/2024

● Địa điểm: Hall B, Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC - Số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Để biết thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm camera hành trình 70mai A510, vui lòng truy cập vào website chính thức của 70mai Việt Nam: https://70maivietnam.store/