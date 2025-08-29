Mãn nhãn cảnh chế biến cá ngừ đại dương hơn nửa tạ phục vụ miễn phí du khách

Lễ hội ẩm thực cá ngừ đại dương tại Gia Lai.

Chiều 29/8, trong khuôn khổ Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 diễn ra từ ngày 29/8 - 2/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, Gia Lai), người dân địa phương và du khách bị hút mắt bởi màn trình diễn chế biến cá ngừ đại dương nặng hơn nửa tạ.

Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật và cũng là sự kiện khởi động lễ hội. Chương trình nhằm giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương và phục vụ du khách nếm thử miễn phí 5.000 suất, lúc 17h30 - 19h30 từ ngày 29/8-1/9.

Tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) được biết đến là thủ phủ của cá ngừ đại dương Việt Nam. Nơi đây, việc chế biến cá ngừ vừa là một nét văn hóa lại vừa gần gũi với cuộc sống của người dân.

Nhưng để chế biến được cá một con cá ngừ đại dương nặng hơn nửa tạ thành những tuyệt tác ẩm thực, phải cần có đôi bàn tay tài hoa của những người đầu bếp.

Qua bàn tay của các đầu bếp tài hoa đến từ TP.HCM, Australia, Thái Lan, Nhật Bản và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai, cá ngừ đại dương được mổ phile và chế biến thành những món ăn bổ dưỡng, lạ miệng và không kém phần đẹp mắt.

Cùng với chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương là lễ hội ấm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”. Nơi đây trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và ngày hội văn hóa cà phê tỉnh Gia Lai. Sự kiện quy tụ gần 94 gian hàng và 33 đơn vị, với sự tham gia của các nhà hàng trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 29/8 - 2/9/2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với chủ đề "Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng", chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và sự kiện hợp nhất tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) vào ngày 1/7/2025.

Trong loạt sự kiện, chương trình nghệ thuật khai mạc mang thông điệp “Phát huy sức mạnh đoàn kết - giữ vững bản sắc - bước tiếp tương lai” sẽ được dàn dựng kết hợp đặc trưng giữa 2 vùng Đông - Tây của tỉnh Gia Lai với nội dung truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, di tích lịch sử, cảnh quan du lịch, những sản vật của vùng đất bazan và biển.

Điểm nhấn chương trình khai mạc là màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ trên bầu trời phố biển Quy Nhơn; Lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật drone và sự xuất hiện các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nổi tiếng tham dự hứa hẹn mang đến bữa tiệc thị giác sôi động cho các bạn trẻ với chủ đề "Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng".