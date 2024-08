Tin tức Kpop mới nhất: Lisa gây tranh cãi, Lee Dong Wook lười hẹn hò

(VTC News) -

Lisa (BlackPink) khó nhận ra trong MV mới

Lisa đã có một màn "lột xác" ngoạn mục khi trở lại đường đua âm nhạc. Với mái tóc bạch kim cá tính, đường kẻ eyeliner sắc sảo và phong cách ăn mặc phóng khoáng, cô nàng đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước hình ảnh mới đầy táo bạo.

Lisa gây tranh cãi bởi tạo hình khác lạ.

Tuy nhiên, tạo hình mới của Lisa gây tranh luận trái chiều. Nhiều người khen ngợi khả năng phá vỡ mọi giới hạn của Lisa với hình ảnh mới đầy cá tính. Phần đông khán giả chê phong cách trang điểm mắt này không phù hợp với Lisa. Dù có nhiều ý kiến khen chê nhưng fan Kpop vẫn mong đợi MV mới của nữ thần tượng kết hợp với Rosalia.

Sau khi rời công ty, Lisa là một trong những thành viên hoạt động năng nổ nhất. Cô liên tục ra sản phẩm mới và phát triển sự nghiệp solo.

Về tin đồn BlackPink sẽ tan ra, Lisa lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định BlackPink sẽ không tan rã. Cô chia sẻ các thành viên vẫn tiếp tục đồng hành trong nhiều hoạt động, song song với việc phát triển sự nghiệp cá nhân.

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Chắc chắn như vậy rồi. Chúng tôi rất tự hào về BlackPink. Tôi yêu Blackpink", Lisa chia sẻ.

Lee Dong Wook lười hẹn hò

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Wook vừa tiết lộ lý do còn độc thân ở tuổi 43. Trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, anh cho biết: “Tôi không nghĩ mình có thể yêu đương được nữa vì tôi quá lười. Để hẹn hò thì ban đầu phải làm bạn trước. Tôi không nhớ mình phải làm như thế nào nữa vì lâu quá rồi".

Khi được hỏi liệu anh có muốn hẹn hò không, Lee Dong Wook nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi muốn hẹn hò, nhưng tôi lười”.

Lee Dong Wook lười hẹn hò.

Lee Dong Wook là nam diễn viên ngoài 40 nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness. Các phim nổi bật của tài tử gồm: Em họ bất đắc dĩ (My Girl), Ông hoàng khách sạn, Bong bóng tình yêu, Yêu tinh, Sự sống, Bạn trai tôi là hồ ly...

Về đời tư, Lee Dong Wook rất kín tiếng. Anh chỉ một lần công khai hẹn hò ca sĩ, diễn viên Suzy năm 2018. Nhưng cả hai chia tay sau bốn tháng vì lịch trình bận rộn.

Jungkook (BTS) ra mắt phim tài liệu đầu tiên

BIGHIT MUSIC vừa thông báo thành viên BTS - Jungkook sẽ phát hành bộ phim tài liệu đầu tiên của mình. Với tựa đề Jungkook: I am Still, bộ phim ghi lại chặng đường hoạt động của anh với tư cách một nghệ sĩ solo. Quá trình này bắt đầu với đĩa đơn Seven đứng đầu Billboard Hot 100 có sự góp mặt của Latto và kết thúc bằng album Golden năm 2023, đạt vị trí số 2 trên Billboard 200.

Jungkook (BTS) ra mắt phim tài liệu đầu tiên.

Ngoài ra, bộ phim sẽ gồm các cuộc phỏng vấn độc quyền, cảnh quay hậu trường, cùng với các buổi biểu diễn concert đầy phấn khích của Jungkook. "Khi bạn quay phim cùng các thành viên khác, các máy quay không tập trung hoàn toàn vào bạn. Thật lòng mà nói tôi cảm thấy áp lực khi một mình nói trước máy quay", Jungkook chia sẻ trong chương trình về quá trình quay phim. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 18/9.

Teaser phim tài liệu của Jungkook.