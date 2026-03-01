Tổng thống Trump: Iran tấn công tiếp, Mỹ sẽ đáp trả mạnh chưa từng có

(VTC News) -

Mỹ - Israel khai hoả tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật cảnh báo Iran không được mở rộng các đợt tấn công, đồng thời viết trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ sẽ đáp trả “BẰNG MỘT SỨC MẠNH CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ!”.

Phát biểu của ông Trump trên nền tảng Truth Social được đưa ra sau khi Iran trong sáng cùng ngày đưa ra các lời đe dọa, sau khi thừa nhận lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng.

“Iran vừa tuyên bố họ sẽ đánh rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây”, ông Trump viết. “Tuy nhiên, họ tốt hơn hết đừng làm vậy, bởi nếu họ làm, chúng tôi sẽ đánh trả bằng một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử!”

Phát biểu của ông Trump trên nền tảng Truth Social ngày 1/3. (Ảnh: The White House/Donald Trump/Truth Social)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, trong bài phát biểu trên truyền hình, gọi lãnh đạo Mỹ và Israel là “những kẻ tội phạm bẩn thỉu” và cảnh báo họ sẽ phải hứng chịu “những đòn tàn khốc” vì các cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Qalibaf, quan chức cấp cao nhất của Iran xuất hiện công khai kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu hôm thứ Bảy, tuyên bố Washington và Tel Aviv đã “vượt qua lằn ranh đỏ”.

“Các người đã vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi và phải trả giá. Chúng tôi sẽ giáng những đòn hủy diệt đến mức chính các người sẽ phải cầu xin”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Giám đốc CIA John Ratcliffe, cùng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Ngoại trưởng Marco Rubio, theo dõi các hoạt động quân sự tại Iran. (Ảnh: Nhà Trắng/Mạng xã hội/Cung cấp qua REUTERS)

Các tuyên bố đối đầu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành loạt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, làm dấy lên lo ngại vòng xoáy trả đũa có thể nhanh chóng mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực tại Trung Đông.