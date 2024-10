Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/10: Va chạm xe tải, 1 người chết

(VTC News) -

Tài xế mô tô tử vong sau va chạm xe tải

Ngày 9/10, tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe tải khiến 1 người tử vong.

Vào thời gian trên, xe tải BKS 50H-05 do anh H.M.L. (SN 2000, trú tỉnh Đồng Nai) cầm lái chạy trên đường Hội Bài -Tóc Tiên theo hướng từ QL51 đi Châu Đức. Khi đến ngã ba giao nhau với đường liên thôn Phước Thành, xe tải va chạm với xe mô tô BKS 60C1-13 do ông D.T.L. (SN 1948, trú TP.HCM) cầm lái chạy từ đường nhánh thôn Phước Thành chuyển hướng rẽ trái ra đường Hội Bài - Tóc Tiên.

Xe tải liên quan đến vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Bà Rịa Vũng Tàu)

Vụ tai nạn khiến ông L. tử vong tại hiện trường.

Truy tố tài xế dùng bằng lái giả, gây tai nạn liên hoàn

Ngày 9/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thành Vinh (23 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2022, do muốn làm tài xế nhưng không phải thi sát hạch, Vinh tìm đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn tại phường Xuân An, TP Long Khánh, nhờ làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng C.

Sau khi có bằng lái giả, Vinh xin làm tài xế tại một đơn vị vận tải ở huyện Long Thành. Không nghi ngờ, chủ doanh nghiệp đã nhận Vinh vào làm việc.

Lê Thành Vinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cuối năm 2023, khi điều khiển xe tải trên quốc lộ 51, Vinh đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 4 ô tô khác. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều phương tiện trị giá gần 1 tỷ đồng.

Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định Vinh đã sử dụng bằng lái giả để xin việc làm và gây ra vụ tai nạn trên.

Va chạm xe tải, 2 thanh niên nằm bất động trên đường

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 9/10 trên tuyến đường 379 mới mở rộng, đoạn nút giao đèn tín hiệu giao thông ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời gian trên tuyến đường không có nhiều phương tiện qua lại. Các xe lưu thông tốc độ cao, bất ngờ người dân nghe tiếng va chạm mạnh.

Khi lại gần phát hiện một chiếc xe máy vỡ vụn hoàn toàn phần đầu. Cạnh đó là hai nam thanh niên tuổi đời còn rất trẻ nằm bất động.

Phần đầu chiếc xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn.

Cách vị trí xe máy một đoạn là xe ô tô tải nhẹ hiệu JAC đang dừng ở giữa đường với phần đầu bên ghế lái bị hư hỏng, kính chắn gió phía trước nứt vỡ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái xe tải đã cùng với người dân thông báo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương. Đồng thời gọi xe cứu thương đưa hai nam thanh niên đi cấp cứu.

Hiện tại cơ quan chức năng đang xác định danh tính người bị nạn và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

2 xe máy va chạm trong đêm, 4 người bị thương

Khoảng 22h30 ngày 8/10, tại đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 4 người bị thương.

Thời điểm trên, anh L.V.Q (SN 2003) lái xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Exciter không gắn biển số, chở theo anh V.H.N và V.T.Đ (SN 2007, cùng trú ở khu dân cư Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP Hải Dương) ngồi phía sau, chạy trên đường Nguyễn Lương Bằng theo hướng ngã tư Máy Sứ đi quốc lộ 5.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến gần khu vực lối mở chuyển chiều đường giao nhau với đường Thanh Bình, thuộc phường Thanh Bình, TP Hải Dương, xe "kẹp 3" đã va chạm với xe máy BKS 34B1-969.xx do ông V.V.C (SN 1972, trú tại thôn Kim Bình, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cầm lái chạy theo hướng ngã tư Máy Sứ đi quốc lộ 5, chuyển hướng rẽ trái vào đường Thanh Bình.

Lúc này, trên xe ông C. còn chở theo vợ là bà V.T.K (SN 1969).

Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông C. và anh Q. và anh Đ.bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng chấn thương sọ não, anh N. bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh nguyên nhân dẫn tới vụ việc.