Đâm vào rào chắn công trường trên Quốc lộ 1, người đàn ông chết thương tâm

(VTC News) -

Sáng 10/2, xác nhận với PV Báo điện tử VTC News, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn tại vị trí đang sửa chữa đường trên Quốc lộ 1. Hiện đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thành Đô)

Khoảng 23h30 ngày 1/10, anh Nguyễn Phú C. (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 38B1 – 66883 theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến Km531+290 Quốc lộ 1, do mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế nên anh C. tông vào hệ thống rào chắn phục vụ thi công sửa chữa cầu Trung (xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Vụ tai nạn khiến anh C. bị thương nặng, được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi sau khi đến bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng. Vị trí thi công sửa chữa đang dang dở, chắn nửa làn đường bên phải, cọc cảnh báo nằm xiêu vẹo.

Được biết, anh C. là trụ cột của gia đình và có 3 con nhỏ. Thời điểm gặp nạn, anh C. đang trên đường đi làm về. Đơn vị thi công sửa chữa đoạn đường xảy ra tai nạn là Công ty CP 379 Việt Nam (địa chỉ tại số 28, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.