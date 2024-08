Tin nóng 24h qua: Mưa lũ, sạt lở khiến 3 người ở Hà Giang thương vong

(VTC News) -

3 người thương vong do mưa lũ ở Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, từ đêm 24/8 đến 9h ngày 25/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to như Bạch Ngọc 2 (huyện Vị Xuyên) 159mm; Trung Thành (huyện Vị Xuyên) 126mm; Xuân Quang 1 (huyện Xuân Quang) 125mm; Linh Hồ (huyện Vị Xuyên) và Tân Trịnh (huyện Quang Bình) 111mm...

Hiện trường vụ sạt lở đất làm đổ sập tường nhà tại thị trấn Vĩnh Tuy khiến 2 người bị thương.

Tại huyện Bắc Quang, một người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua tràn, hai người bị thương do sạt lở taluy dương gây sập đổ tường.

Ngoài ra, tại huyện Mèo Vạc, một ngôi nhà phải di dời người dân khẩn cấp; hai ngôi nhà bị hư hỏng và 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở ở huyện Bắc Quang.

Mưa lũ cũng làm nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu và cây ăn quả tại Hà Giang bị ngập úng, khoảng 60 con gà bị chết, 9,64ha ao cá bị thiệt hại.

Trên tuyến Quốc lộ 2 bị sạt lở taluy dương với khối lượng sạt lở khoảng 500m3. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã của huyện Bắc Quang cũng bị sạt lở do mưa lũ. Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vỡ đường ống dẫn nước thủy điện ở Sơn La

Ngày 25/8, đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La ở bản Sẳng, xã Chiềng Xôm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) bị đá lăn xuống làm vỡ.

Vụ việc khiến nước từ đường ống tràn xuống phía dưới sườn dốc, đất đá bị xói mòn, nương ngô của 4 hộ dân sinh sống tại bản bị cuốn trôi.

Đá lăn xuống làm vỡ đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La.

Sau khi nhà máy đóng cửa đường ống để khắc phục sự cố thì mực nước đã dâng lên rất nhanh, gây ngập nhiều diện tích cây cối, hoa màu của bà con nông dân phía đầu đập thủy điện.

Mực nước dâng nhanh là do những ngày qua trên địa bàn TP Sơn La có mưa to, nước từ các suối Nậm La, Phiêng Ngùa (Chiềng Xôm), bản Bó và bản Cọ (phường Chiềng An) tiếp tục đổ về đây.

Đi đá bóng, 4 học sinh ở Hà Nội bị sét đánh

Sáng 25/8, lãnh đạo UBND xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một bé trai 13 tuổi thiệt mạng.

Khoảng 17h ngày 24/8, cháu Đ.Đ.N. (SN 2011, trú tại thôn 2, xã Tiến Xuân, học sinh trường THCS Tiến Xuân) đi đá bóng cùng 3 bạn trong thôn. Lúc này trời có mưa, bất ngờ cả nhóm của N. bị sét đánh bất tỉnh. Một lúc sau, 3 nạn nhân tỉnh lại, riêng N. được cán bộ trạm y tế xã xác định đã tử vong.

Nhận được thông tin, xã Tiến Xuân và Công an huyện Thạch Thất có mặt tại hiện trường, xác minh làm rõ.

Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Xuân tổ chức thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Cảnh sát giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy ở Hà Nội

Khoảng 15h48 ngày 24/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ người dân về sự cố thang máy tại căn nhà số 269-271 Quan Nhân, quận Thanh Xuân làm một số người bị mắc kẹt trong thang máy.

Cảnh sát giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Ngay lập tức 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân được điều động đến hiện trường phối hợp với công an phường giải cứu người mắc kẹt.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân trấn an 9 nạn nhân bị kẹt bên trong thang máy giữ bình tĩnh, đảm bảo sức khỏe, không hoảng loạn.

Sau hơn 10 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang, đưa 9 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn, trong đó có 2 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lỗi kỹ thuật thang máy dẫn tới bị kẹt.