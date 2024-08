Tin nóng 24h qua: Bệnh viện K bị tố thu tiền xạ trị của bệnh nhân ung thư

(VTC News) -

Công an xác minh clip tố Bệnh viện K thu tiền xạ trị bệnh nhân ung thư

Ngày 20/8, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị nắm được các nội dung trên TikTok tố Bệnh viện K "mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng" và đang vào cuộc xác minh.

Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Trong các clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, một người vừa khóc vừa cho rằng Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) gây nhiều đau khổ cho bệnh nhân, khi chi phí điều trị xạ trị 200.000 đồng mỗi lần và việc ưu tiên bệnh nhân "đi cửa sau". Người này còn ám chỉ rằng tình trạng tương tự cũng diễn ra tại cơ sở 3 Tân Triều.

Bệnh viện K sau đó phát thông cáo báo chí liên quan các thông tin vu khống, bịa đặt sai sự thật về bệnh viện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 2/9 không vùng cấm, không ngoại lệ

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 81 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công điện nêu, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, đồng thời bắt đầu tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Thủ tướng quán triệt xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật.

"Xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép", công điện yêu cầu.

Truy tìm nhóm người chụp hình khỏa thân giữa đường ở Bình Dương

Sáng 20/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô gái không mặc quần áo, thản nhiên đứng tạo dáng để 2 người dùng máy ảnh chụp hình.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng), tuyến giao thông huyết mạch, nhiều xe qua lại của Bình Dương.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh nhạy cảm được phát tán lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành vi phản cảm, không đúng với thuần phong mỹ tục của nhóm người này.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng xác minh thông tin nhóm người chụp hình khoả thân giữa đường gây phản cảm.

Công an huyện Bàu Bàng cũng cho hay đã nắm được thông tin trên, đang xác minh lai lịch.

Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM

Khoảng 16h ngày 20/8, khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 26 của tòa Orchid 1, chưng cư Hà Đô trên đường 3/2, phường 12, Quận 10, TP.HCM. Nghe tiếng chuông báo cháy, hàng trăm cư dân hốt hoảng tháo chạy xuống dưới theo lối thang bộ.

Hiện trường vụ cháy căn hộ trong khu chung cư cao cấp Hà Đô.

Lực lượng bảo vệ, nhân viên kỹ thuật phối hợp với cư dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế đám cháy trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Đến hơn 17h, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy không gây thương tích về người nhưng làm một số vật dụng bên trong căn hộ bị hư hại. Theo cư dân, thời điểm xảy ra cháy bên trong căn hộ có người, người này may mắn thoát ra ngoài kịp thời.

Hút cạn ao nước tìm bé trai 6 tuổi mất tích trong rừng sâu

Trưa 20/8, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được bé trai Đ.V.L (6 tuổi) đi lạc trong rừng.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé suốt 3 ngày qua. (Ảnh: Hoàng Mơ)

Theo vị lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương cùng người dân đã hút cạn một ao nước rộng gần 80m2 cạnh khu vực cháu bé mất tích để tìm kiếm.

"Lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã huy động hơn 150 người gồm dân quân, quân sự, công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, gia đình cùng người dân tham gia tìm kiếm bé trai. Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L. mất tích để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả", vị này thông tin.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đ.V.L cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Chiều cùng ngày, trên đường trở về nhà, cháu L. cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả.

Tuy nhiên, sau đó L. một mình rẽ sang hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.