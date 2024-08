Tin nóng 24h qua: Nước lũ cuồn cuộn trên quốc lộ ở Hòa Bình

(VTC News) -

Lũ cuồn cuộn trên quốc lộ ở Hoà Bình, cuốn trôi xe máy, nhiều ô tô mắc kẹt

Tối 24/8, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thái Bình (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên Quốc lộ 6 bị chia cắt, xe cộ đi lại khó khăn.

Chiều cùng ngày, lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường (đoạn qua dốc Cun) quá nhiều khiến các phương tiện không thể di chuyển, xếp thành hàng dài nhiều cây số.

Ô tô bị mắc kẹt tại Quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình... đã có mặt để khắc phục vị trí bị sạt lở, đảm bảo giao thông trên tuyến. Hiện, các cơ quan chức năng cũng đã lắp biển cảnh báo, hạn chế người dân di chuyển qua khu vực này", vị lãnh đạo phường thông tin.

Tới khoảng 18h40 cùng ngày, sau khi điều máy xúc tới san gạt, đơn vị bảo trì đường bộ đã khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, do khu vực này đang mưa, đất đá sạt xuống nhiều nên giao thông trên Quốc lộ 6 vẫn ùn tắc gần 4km.

Theo chia sẻ của người dân có mặt tại hiện trường, khu vực xảy ra sạt lở đang được đi thi công mở rộng, mưa lớn cùng với độ dốc cao khiến nước chảy xiết, nhiều xe bị mắc kẹt.

"Nước chảy mạnh khiến một xe máy bị cuốn trôi gần 10m. Rất may, người trên xe may mắn được mọi người giữ lại", nhân chứng nói.

Nhà xưởng cháy ngùn ngụt cạnh cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2 tại phường Thạnh Phước.

Khoảng 10h ngày 24/8, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Tân Uyên, nhận được tin báo từ người dân về vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà xưởng cho thuê ở khu phố Tân Lương.

Khu nhà xưởng rộng 2.000m2 bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Tân Uyên đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo cột khói đen dày đặc.

Khoảng 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoàn không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản. Đáng chú ý, khu vực xảy ra hoả hoạn ở gần cây xăng và chợ khiến người dân tán loạn bỏ chạy.

Được biết, nhà xưởng này đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24/5 theo quyết định của Công an TP Tân Uyên.

Bộ Công an đề nghị bị hại trong vụ án liên quan 'Shark' Thủy cung cấp thông tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, theo địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); số điện thoại 0993093865.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.

Khởi tố tài xế xe khách đẩy CSGT rồi tăng ga bỏ chạy ở Hải Dương

Chiều 24/8, trả lời PV VTC News, đại diện Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Công (SN 1973, trú thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 5/8, tại Km1+800 Quốc lộ 38B, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện ô tô khách BKS 34F-009.44 do Nguyễn Xuân Công cầm lái, đi từ huyện Gia Lộc đến TP Hải Dương vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định và tài xế không thắt dây an toàn.

Nguyễn Xuân Công không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái xe khách đẩy CSGT sau đó tăng ga bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng Nguyễn Xuân Công không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Đến Km1+400 Quốc lộ 38B, tổ công tác dừng được phương tiện và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, nhưng Công không xuống làm việc mà lái xe tiến thẳng về phía trước.

Cán bộ CSGT liên tục ra yêu cầu Công xuống xe, chấp hành hiệu lệnh nhưng tài xế không dừng xe, buộc cán bộ CSGT phải đi giật lùi một đoạn. Sau đó, Nguyễn Xuân Công lái xe bỏ chạy về hướng TP Hải Dương. Tối 5/8, Nguyễn Xuân Công đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để làm việc.

Ngày 6/8, Đội CSGT số 2 lập biên bản xử phạt tài xế Công 900 nghìn đồng với lỗi không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và 5 triệu đồng với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, Nguyễn Xuân Công còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.