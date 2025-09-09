Tin mới nhất đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 9/9

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Bão số 7 Tapah đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu gây mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ trong đêm qua và sáng sớm nay 9/9. Lượng mưa từ 19h ngày 8/9 đến 3h ngày 9/9 có nơi trên 80mm như: trạm Thàng Tín (Tuyên Quang) 100,2mm; trạm Thạch An (Cao Bằng) 97,4mm; trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm; trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83,5mm...

Từ sáng nay đến đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai.

Miền Bắc bước vào đợt mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Nam Nguyễn)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Than Uyên, Tủa Sín Chải Sơn La Mường Chiên, Mường Giôn Tuyên Quang Thàng Tín, Tùng Bá, Bắc Mê, Bắc Quang, Bản Máy, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Kiên Đài, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Phú Linh, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Cường, Yên Hoa Thái Nguyên Bằng Vân, Cường Lợi, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, Phúc Lộc, Thượng Minh, Trần Phú, Văn Lang, Ba Bể, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Nghiên Loan, Phủ Thông, Thượng Quan, Vĩnh Thông Cao Bằng Bạch Đằng, Canh Tân, Đông Khê, Nguyễn Huệ, Tam Kim, Thành Công; Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cô Ba, Cốc Pàng, Đức Long, Hạnh Phúc, Hòa An, Hưng Đạo, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyên Bình, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Thạch An, Trà Lĩnh, Yên Thổ Lạng Sơn Đoàn Kết, Hoàng Văn Thụ, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng, Văn Lãng, Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Công Sơn, Điềm He, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hội Hoan, Hồng Phong, Khánh Khê, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Lương Văn Tri, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tràng Định, Văn Quan

Ngày và đêm 9/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong hai ngày 9-10/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi, từ chiều 9/9 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày 10/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung lúc chiều tối, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/9 đến ngày 18/9, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 11/9, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần. Từ 12/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trời nắng trở lại.

Nghệ An đến đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, tối, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 9/9/2025

TP Hà Nội ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, chiều và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Các khu vực khác ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, vùng núi và trung du 23-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C, vùng núi và trung du 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.